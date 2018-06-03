İBB Şehir Hatları'nın vapurları yaz tarifesine geçiyor

İstanbul Şehir Hatları 4 Haziran – 16 Eylül tarihleri arasındaki yeni tarifesiyle tüm hatlarında yaza merhaba diyor.

GEÇ SEFER UYGULAMASI YAZ BOYUNCA SÜRECEK

Merkez hatlarda Ramazan ayında başlayan geç sefer uygulaması, yaz döneminde de aynı şekilde devam edecek. Yaz sezonunun yoğunluğu nedeniyle Eminönü - Adalar seferleri arttırılırken Beşiktaş - Adalar, Sedef Adası, Poyrazköy ve Mehtap Gezisi seferleri de yaz tarifesiyle başlayacak.

ARABALI VAPUR HATTI İLE GÜNDE 100 SEFER

İstanbul Şehir Hatları’nın İstinye - Çubuklu arabalı vapur seferleri hafta içi ve Cumartesi tarifesinde 100, pazar ve tatil günlerinde karşılıklı 76 seferle yolcularına süre ve fiyat avantajı sağlıyor. İki yaka arasında 8 dakikada kolay ulaşım sağlayarak binlerce vatandaşa hızlı hizmet sunuyor.

BÜYÜKADA- SEDEF ADASI ÜCRETSİZ

Boğaz’da Karadeniz ve Marmara’nın kesiştiği son noktalardan Poyrazköy seferleri 18 Haziran - 26 Ağustos tarihleri arasında, yaz tarifesiyle yapılan Sedef Adası seferleri ise Bostancı’dan kalkıp Büyükada’da ücretsiz aktarmalı olarak sağlanacak. Her iki tatil yerine seferler her gün 2 gidiş - 2 dönüş şeklinde yapılacak.

BEŞİKTAŞ KALKIŞLI ADALAR VAPURLARI KADIKÖY'E UĞRAMAYACAK

Yaz yoğunluğu dikkate alınarak başlatılan hatlardan Beşiktaş - Adalar hattında, Burgazada - Kınalıada - Beşiktaş seferleri Kadıköy uğramalı, Beşiktaş iskelesinden kalkışlarda ise Kadıköy’e uğramadan gerçekleştirilecek. Yine aynı şekilde Büyükada - Heybeliada - Beşiktaş güzergahında Kadıköy’e uğrarken, Beşiktaş - Heybeliada - Büyükada hattında Kadıköy’e uğramadan direkt devam edecek.

MEHTAP TURLARI 9 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR

Şehir Hatlarının klasiği haline gelen yaz akşamlarının nostaljisi “Mehtap Turları” 9 Haziran - 15 Eylül tarihlerinde 15 turla her Cumartesi Bostancı’dan Anadolu Kavağı’na uzanacak. 2018 Yaz Tarifesiyle ilgili ayrıntılı bilgiye, Alo 153 Beyaz Masa’dan ve www.sehirhatlari.istanbul web adresinden ulaşılabilir.