İBB simitçi çocuğu darp eden görevlileri kovdu

29 Temmuz Cumartesi günü Eminönü-Adalar hattındaki vapurda kaydedilen görüntü sosyal medyada büyük tepki çekmişti. İstanbul ada vapurunda simit satan 16 yaşındaki çocuk, İstanbul Büyükşehir Belediyesi güvenlikleri tarafından makine dairesinde dövülmüştü.

SÖZLEŞMELERİ SONLANDIRILDI

İBB de konuyla ilgili "Hiçbir şekilde kabul edilemeyecek olan üzücü olay ile ilgili olarak kurumumuz tarafından hızlı bir şekilde soruşturma başlatılmıştır. Olaya karışan kişilerin güvenlik hizmeti veren firma tarafından iş sözleşmelerinin sonlandırılması sağlanmıştır." açıklamasında bulundu.