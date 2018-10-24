İBB Spor FIBA Avrupa Kupası'nda Spirou Basket'i ağırlıyor

1 Ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil’den sevindirici haber Evindeki banyoda düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedavisi devam eden ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’i çok sayıda ünlü isim ziyaret etti.

2 ABD'de rekor loto ödülü sahibini buldu ABD'de Mega Millions lotosu 27 kez devrederek 1.6 milyar doları aşmıştı. Dün gece yapılan çekilişte şanslı numaranın sahibinin ise South Carolina'dan çıktığı açıklandı.

3 Mehmet Ali Erbil'in kız arkadaşından duygusal paylaşım Ünlü şovmenin kız arkadaşı Alisa Nasyaa, sosyal medyadan Mehmet Ali Erbil'e seslendi.

4 Bulgaristan'a kaçan PKK'lı Türkiye'ye teslim edidi Yasa dışı yollardan Bulgaristan'a geçen PKK'lı, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türk yetkililere teslim edildi. Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından ifadesi alınan terörist, tutuklandı.

5 Turistlerin dolandırdığı taksici kadın ağladı İranlı turistleri Taksim'e götürdükten sonra sahte 100 lira alıp 40 lira da para üstü veren taksici kadın olayın ardından gözyaşlarını tutamadı.

6 Suudiler konsolosluk bahçesinde aramaya izin vermedi Kaşıkçı'nın öldürülmesi soruşturmasında, polislerin konsolosluk bahçesindeki kuyuda arama yapmasına Suudi yetkililerin izin vermediği ortaya çıktı.