İBB Spor FIBA Avrupa Kupası'nda Spirou Basket'i ağırlıyor

FIBA Avrupa Kupası C Grubu’nda ikinci maçını oynayacak olan İstanbul Büyükşehir Belediyespor Belçika ekibi Spirou Basket’i ağırlayacak. Cebeci Spor Salonu’nda yapılacak müsabaka bu akşam saat 19.00’da başlayacak.
NAKLEN YAYINLANACAK
İstanbul Büyükşehir Belediyespor – Spirou Basket mücadelesi http://ibb.tv/yayin internet adresinden naklen yayınlanacak.
Turuncu-Lacivertliler C Grubu’ndaki ilk maçında Hollanda takımı Donar Groningen’e deplasmanda 90-81 mağlup olmuştu. Pınar Karşıyaka, Donar Groningen ve Spirou Basket ile aynı grupta yer alan İBB Spor C Grubu’nun 3. sırasında bulunuyor.