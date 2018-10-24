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İBB Spor Voleybol Takımı deplasmana çıkıyor

CEV (Avrupa Voleybol Konfederasyonu) Şampiyonlar Ligi’nde 2. tura yükselen İBB Spor ilk maçta Yunan ekibi PAOK’a konuk oluyor.

Haber Merkezi | 24.10.2018 - 13:41..
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CEV Şampiyonlar Ligi 1. turunda Finlandiya temsilcisi Ford Store Levoranta Sastamala’yı deplasmanda 3-2 ve sahasında 3-1’lik skorlarla geçen İstanbul Büyükşehir Belediyespor adını 2. tura yazdırmıştı.

PAOK'A KONUK OLUYOR

Turuncu- Lacivertliler 2. turda Yunan takımı PAOK ile eşleşti. İBB Spor CEV Şampiyonlar Ligi 2. tur ilk maçında bugün PAOK’a konuk olacak. Saat 18.00’da başlayacak mücadelede Ukraynalı hakem Mykhaylo Medvid düdük çalacak.

İBB Spor Voleybol Takımı deplasmana çıkıyor

KAZANIRSA ÜÇÜNCÜ TURA ÇIKACAK

Müsabakada 2. hakem ise İtalyan Cesare Stefono olacak. PAOK maçının rövanşı 31 Ekim’de Hidayet Türkoğlu Spor Salonu’nda yapılacak. 2. turdan sonra 3. tura yükselecek olan takım, bu turu da geçmesi halinde gruplara katılma hakkı elde edecek.

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