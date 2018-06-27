İBB sporcuları Akdeniz Oyunları'nda 6 madalya kazandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcularından 77 kiloda mücadele eden Yunus Emre Başar, yarı finalde Hırvat Bozo Starcevic'i (6-1) yendi. Finalde ise Sırp Davor Stafanek'i (5-0) yenerek altın madalyaya uzandı.

KARATEDE 1 ALTIN 2 GÜMÜŞ 2 BRONZ

87 kiloda mücadele eden diğer sporcumuz Metehan Başar ise İspanyol Pedro Garcia Perez'i (8-0) sayı tuşuyla yendi. Finalde ise Cezayirli Bachir Sıdaraza'yı (2-1) yenen Metehan Başar altın madalyanın sahibi oldu.

İspanya’da düzenlenen Akdeniz Oyunları’nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları karatede 1 altın, 2 gümüş, 2 bronz; halterde 2 altın, güreşte 2 altın ve badmintonda 1 altın madalya olmak üzere toplam 10 madalya kazandı.

KARATECİLERİMİZ AKDENİZ’İ FETHETTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, karate branşında 8 sporcuyla katıldığı yarışlarda çok başarılı bir performans ortaya koydu. Milli forma altında mücadele eden karatecilerimizden Erman Eltemur 75 kilo kumite dalında Akdeniz Oyunları şampiyonu, Eda Eltemur 68 kilo kumite ve Burak Uygur 67 kiloda kumite dalında Akdeniz Oyunları 2’si, Serap Özçelik -50 kilo kumitede ve Meltem Hocaoğlu ise +68 kilo kumite dalında Akdeniz Oyunları 3’sü olmayı başardı.

Karate Milli Takımı ise 7 madalya kazanarak Akdeniz Oyunları’nı genel klasmanda zirvede tamamladı. 7 madalyanın 5’ine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları imza atarken diğer iki madalyayı Tuba Yakan Akdeniz Oyunları şampiyonu ve Eray Şamdan ise Akdeniz Oyunları 3’sü olarak kazandı.

DANİYAR İSMAİLOV HALTERDE AKDENİZ OYUNLARI ŞAMPİYONU OLDU

Akdeniz Oyunları’nda 9 branşta 32 sporcuyla mücadele eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü halter branşında 2 altın madalya kazandı. 69 kiloda mücadele eden haltercimiz Daniyar İsmailov koparma ve silkmede Akdeniz Oyunları şampiyonu olmayı başardı.

Milli haltercimiz Daniyar İsmailov Akdeniz Oyunları’nda koparmada 152 kilo, silkmede 179 kilo ile 2 altın madalya kazandı. 26 yaşındaki halterci 69 kiloda koparmada 152 kilo kaldırarak Akdeniz Oyunları rekoru kırıp altın madalya kazandı. Silkmede ise 179 kilo kaldıran sporcumuz 2. altın madalyasını kazandı ve İstiklal Marşımızı İspanya’da iki kez dinletti.

NESLİHAN YİĞİT BADMİNTONDA ALTIN MADALYA KAZANDI

Badminton milli sporcumuz Neslihan Yiğit Akdeniz Oyunları’nda finalde teklerde İspanyol rakibi Beatriz Corrales Ocana’yı 2-0 yenerek altın madalya kazandı.

AKDENİZ OYUNLARI DEVAM EDİYOR

İspanya’nın Katalonya bölgesinde bulunan Tarragona şehrinde gerçekleştirilen Akdeniz Oyunları 1 Temmuz’a kadar sürecek. Başarı üstüne başarı yakalayan İBB’li sporculardan diğer müsabakalarda da madalyalar bekleniyor.

Turnuavanın geri kalan bölümünde badminton, taekwando, judo, atletizm branşlarında ferdi, voleybolda ise milli takım olarak mücadele sergilenecek. Voleybol Milli Takımı’nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nden 4 sporcu yer alacak.