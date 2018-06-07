İBB sporcuları Karate 1 Premier Lig'de mücadele edecek

İstanbul Ataköy Atletizm Salonu’nda gerçekleştirilecek organizasyona 63 ülkeden 607 karateci kayıt yaptırdı. 8-10 Haziran tarihleri arasında yapılacak müsabakalarda Karate Milli Takımı ise tam kadro mücadele edecek.

Büyükler kategorisinde düzenlenecek organizasyonda kata ve kumite olmak üzere 12 ferdi, iki takım dalında madalya dağıtılacak. Kadınlarda ferdi ve takım kata ile ferdi kumite 50, 55, 61, 68 ve +68 kiloda; erkeklerde ise ferdi ve takım kata ile ferdi kumite 60, 67, 75, 84, +84 kiloda müsabakalar yapılacak.