İBB taksilere bedava güvenlik kamerası takacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, "Güvenli Taksi" projesi kapsamında, önümüzdeki haftadan itibaren şehirdeki tüm taksilere ücretsiz olarak panik butonu ile güvenlik kamerası taktıracak.

İÇ-DIŞ KAMERA OLACAK

Bir ay içerisinde 4 bin araca ücretsiz olarak kamera takılacak. Taksi içinde bir iç biri dış iki kamera bulunacak ve sesli, görüntülü kayıt yapacak.

BİR AYLIK KAYIT HAVUZU

Güvenlik kameraları bir aylık kayıt yapacak ve yeni açılan merkezde toplanacak.

Ayrıca şoförlerin ve müşterilerin kullanacağı panik-butonlara basıldığında hemen alarm merkezinden izlenecek ve duruma göre acil yardım gönderilebilecek.