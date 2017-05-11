taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.850
USD
3,5853
EURO
3,8953
ALTIN
140,77
PETR
50,8200

İBB taksilere bedava güvenlik kamerası takacak

İçişleri, tüm toplu ulaşım araçlarına kamera zorunluluğu getirdi. İstanbul'da, Büyükşehir Belediyesi 4 bin aracın masrafını üstlendi.

11.05.2017 - 16:18
  1. Haberler
  2. Ekonomi
İBB taksilere bedava güvenlik kamerası takacak

İBB taksilere bedava güvenlik kamerası takacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, "Güvenli Taksi" projesi kapsamında, önümüzdeki haftadan itibaren şehirdeki tüm taksilere ücretsiz olarak panik butonu ile güvenlik kamerası taktıracak.

İÇ-DIŞ KAMERA OLACAK

Bir ay içerisinde 4 bin araca ücretsiz olarak kamera takılacak. Taksi içinde bir iç biri dış iki kamera bulunacak ve sesli, görüntülü kayıt yapacak.

BİR AYLIK KAYIT HAVUZU

Güvenlik kameraları bir aylık kayıt yapacak ve yeni açılan merkezde toplanacak.

Ayrıca şoförlerin ve müşterilerin kullanacağı panik-butonlara basıldığında hemen alarm merkezinden izlenecek ve duruma göre acil yardım gönderilebilecek.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bakan açıkladı: Köprülerden çift yönlü ücret almayacağız

Bakan açıkladı: Köprülerden çift yönlü ücret almayacağız

105
FETÖ listesini gören katip kendi adını değiştirdi

FETÖ listesini gören katip kendi adını değiştirdi

79
Gezi'de molotof atan militan Suriye'de mayına basıp öldü

Gezi'de molotof atan militan Suriye'de mayına basıp öldü

133
Almanya'dan Türkiye, idam ve NATO açıklaması

Almanya'dan Türkiye, idam ve NATO açıklaması

48
Bakan Akdağ'dan İbrahim Erkal açıklaması

Bakan Akdağ'dan İbrahim Erkal açıklaması

60
Üzerine sıcak su dökülen Suriyeli çocuk konuştu

Üzerine sıcak su dökülen Suriyeli çocuk konuştu

280
Erdoğan: Ortadoğu'da Türkiye'siz karar verilemez

Erdoğan: Ortadoğu'da Türkiye'siz karar verilemez

84
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM