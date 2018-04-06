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İBB, Taksim Meydanı'nı lalelerle süsledi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 13. Lale Festivali kapsamında Taksim Meydanı'nı lalelerle donattı.

Haber Merkezi | 06.04.2018 - 21:02..
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından saksılarda yetiştirilen 125 çeşitteki toplam 187 bin lale, Taksim Meydanı’nı süslüyor. Birbirinden güzel rengarenk laleler, meydandan yolu geçen ziyaretçilere tam bir görsel şölen yaşatıyor.

TAKSİM RENGARENK

İstanbulluların yanısıra turistler de lalelerin fotoğrafını çekmenin zevkini yaşıyor. Birçok vatandaş ve turist Taksim Meydanı’ndan, telefonlarıyla canlı yayın yaparak bu güzel anları sevdikleriyle paylaşıyor.

İBB, Taksim Meydanı'nı lalelerle süsledi

30 MİLYON LALE DİKİLDİ

Emirgan Korusu’nda 3 Nisan’da gerçekleştirilen törenle 13. Lale Festivali’ni başlatan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal; bu yıl şehrin parklarına, bahçelerine, meydan ve caddelerine 125 ayrı türde 30 milyon lale diktiklerini ifade ederek, lalelerin tamamının yerli ve milli olduğunu belirtmişti.

İBB, Taksim Meydanı'nı lalelerle süsledi

30 Nisan’a kadar devam edecek Lale Festivali kapsamında; Taksim Cumhuriyet Anıtı ve havuzlar arasına 72 adet 1,2x1,2 metrekare ölçülerinde kare saksı ile 54 adet 2,4x0,8 metrekare ölçülerinde dikdörtgen saksı konuldu.

İBB, Taksim Meydanı'nı lalelerle süsledi

Diğer bir bölgeye ise, 8 adet 3,4x,3,4 m2 kare oturmalı saksı ile 1 adet 6x6 metrekare ölçülerinde üç katlı kare oturmalı saksı yerleştirildi.

İBB, Taksim Meydanı'nı lalelerle süsledi

İBB, Taksim Meydanı'nı lalelerle süsledi

İBB, Taksim Meydanı'nı lalelerle süsledi

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