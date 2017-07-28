İBB tarihi çınar için özel çalışma başlattı

İstanbul'da dün yaşanan aşırı yağış ve fırtına nedeni ile devrilen Çengelköy'deki İskele Çınaraltı'nda bulunan tarihi çınar yeniden ayağa kaldırılmaya çalışılıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, fırtınada devrilen 26 metre boyunda ve 126 cm çapındaki 176 yaşındaki çınarı yeniden yerine dikecek. Çalışmalar kapsamında ağacı tekrar hayata döndürmek için ağacın üzerindeki yaprakların kesilerek hafifletildiği, kök kısımlarındaki çürüklerin ise temizlendiği belirtildi. Ağacın bulunduğu çukurun genişletilerek yeniden yerine dikileceği ifade edildi.

​YÜZLERCE AĞAÇ DEVRİLDİ

Birçok ev ve aracın hasar gördüğü fırtınada, başta Beykoz, Büyükçekmece, Bahçelievler, Güngören, Fatih, Üsküdar, Beyoğlu, Bakırköy, Şişli, Kadıköy ilçeleri olmak üzere birçok noktada su baskını, göllenme, ağaç devrilmesi, direk devrilmesi, çatı uçması olayların yaşandığı vurgulandı.

Açıklamada; "İstanbul İtfaiyesi 214 ağaç devrilmesi, 296 çatı uçması, Park Bahçeler Daire Başkanlığı ise 175 devrilen ağaca müdahale etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Valiliği Koordinasyonuyla İtfaiye, İSKİ, Yol Bakım, İSTAÇ, Park Bahçeler, Çevre Koruma Daire Başkanlığı, Zabıta, Atık Yönetim Müdürlüğü, Fen İşleri Daire Başkanlığı, AFAD ve Karayolları ekipleri su baskını ve göllenmelere müdahale etti. İBB ekipleri su baskınları ile 7 bin 350 personel, bin 194 araç, 417 motopomp, 786 dalgıç pompası ve ekipman ile mücadele ediyor. İstanbul genelinde temizlik ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Saat 11.30 itibari ile herhangi bir olumsuzluk yaşanmıyor." ifadelerine yer verildi.