İBB temmuzda kültür şöleni yaşatacak

İstanbul’da bu yaz kültür sanat rüzgarı esecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Temmuz ayı kültürel etkinlikler programı belli oldu.

Kültür AŞ tarafından yürütülecek programların içerisinde Yeşilçam film gösteriminden caz festivaline sergi açılışlarından yeni kitap basımına kadar dolu dolu etkinlikler yer alıyor.

HAFTANIN 3 GÜNÜ YEŞİLÇAM GÖSTERİMİ

Yeşilçam Film Günleri Programı kapsamında unutulmaz Yeşilçam filmleri seyirciyle buluşturulacak. Topkapı Kültür Parkı’nda yer alan Amfi Tiyatro’da yapılacak film gösterimine haftanın her Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri saat 21.30’da herkes katılabilir.

5 Temmuz Perşembe günü Muhsin Bey filminin basın gösterimiyle başlayacak etkinlikler kapsamında gösterimi yapılacak filmler şunlar; - Süt Kardeşler: 6 Temmuz Cuma - Tosunpaşa: 7 Temmuz Cumartesi - Neşeli Günler: 8 Temmuz Pazar - Selvi Boylum Al Yazmalım: 13 Temmuz Cuma - Köyden İndim Şehire: 14 Temmuz Cumartesi - Namuslu: 20 Temmuz Cuma - Mavi Boncuk: 21 Temmuz Cumartesi - Yoksul: 22 Temmuz Pazar - Nereden Çıktı Bu Velet: 27 Temmuz Cuma - Bizim Aile: 28 Temmuz Cumartesi - Gözleri Ömre Bedel: 29 Temmuz Pazar

YENİ KİTAPLAR RAFLARDAKİ YERİNİ ALACAK

Kitap çalışmalarına hız kesmeden devam eden Kültür AŞ yeni kitaplarını önümüzdeki ay kitapseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Haseki Hürrem Sultan, Büyük Osmanlı Tarihi, İstanbul’un 100 Eğitimcisi, 100 Abdülhamid Eseri, Fotoğraflarla İstanbul, Mübeccel Hazineler, Gravürlerle Kudüs, İstanbul’un 100 Motifi, 2071’de İstanbul, Joseph Schranz’dan Le Bosphore kitaplarının önümüzdeki ay kitapseverlerle buluşması planlanıyor.

Fethin Kahramanları ve Marmara Kıraathanesi kitaplarının da ikinci baskıları yapılacak. İstanbul’un Bilezik Yazıları kitabı ise raflardaki yerini aldı.

25. CAZ FESTİVALİ ŞEREFİYE SARNICI’NDA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan restorasyonun tamamlanmasıyla ziyarete açılan Şerefiye Sarnıcı, 25. İstanbul Caz Festivali’ne ev sahipliği yapacak.

Ayrıca Şerefiye Sarnıcı’nda önümüzdeki ay Süleyman Saim Tekcan Sergisi’nin açılışı yapılacak. Öte yandan Miniatürk, Panorama 1453 Tarih Müzesi, Türk Dünyası Kültür Mahallesi ve Yerebatan Sarnıcı’nda da çeşitli etkinlikler düzenlenecek.