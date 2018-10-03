taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.02225
Euro
6.9433
Altın
1199.302
Borsa
97187.87
Gram Altın
232.037

İBB Zabıta Ekipleri marketlerde denetleme yaptı

İBB Zabıtası 12 ekip ile İstanbul genelinde denetlemelerde bulundu. Fahiş fiyat artışları ve usulsüzlüklere tutanak tutularak Ticaret Bakanlığı’na iletildi.

Haber Merkezi | 03.10.2018 - 18:35..
  1. Haberler
  2. İç Haber

İBB Zabıta Ekipleri, zircir marketlerde fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi. İBB Zabıta Daire Başkanlığı Tüketici Hakları Zabıta Amirliği'ne bağlı 12 ekip, İstanbul genelinde denetlemelerde bulundu. Zabıta ekipleri markette rafları dolaşarak etiketleri inceleyip fahiş fiyat artışı, gramaj eksikliği, etiket denetimleri yaptı. Bazı kalemlerde yüksek oranlarda fiyat artışı yapıldığının görülmesi üzerine İBB Zabıta ekipleri firmalarla ilgili tutanak tuttu.

İBB Zabıta Daire Başkanlığı Zabıta Amiri Sinan Kalender, denetlemelerle ilgili yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın talimatı üzerine tüketici haklarının korunması amacıyla denetimler yaptıklarını söyledi.

İBB Zabıta Ekipleri marketlerde denetleme yaptı

ŞİKAYETLER ALO 153’E BİLDİRİLEBİLİYOR

Ürünlerin üzerine fiyat etiketlerinin konulması, en son fiyat değişikliğinin ne zaman yapıldığının öğrenmeye çalıştıklarını belirten Kalender, "Yerli üretim logolarının konulup konulmadığını kontrol ediyoruz. Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'ndeki son değişiklikle döviz kuruna bağlı olarak fiyat artışı yapılmaması gerektiği belirtilmesine rağmen bazı firmalarda fahiş fiyat artışları yaptıkları yönünde ihbarlar geliyor. Bunlarla ilgili olarak hem denetim yapıyoruz" dedi.

Vatandaşların fahiş fiyat artışlarını 153 Alo BEYAZ MASA’ya şikayet etmeleri halinde gerekli denetimlerin yapıldığını, firmaların cezaların ise Ticaret Bakanlığı tarafından kesildiğini anlatan Sinan Kalender, "Bize gelen bütün başvuruların yerine giderek inceliyoruz. Eski fiyatlarla yeni fiyatları karşılaştırıyoruz. İşletmeye düzeltmeleri için bildirimde bulunuyoruz. Tespitlerimizi Ticaret Bakanlığımıza bildiriyoruz. Bunlar değerlendiriliyor ve takip ediliyor" ifadelerini kullandı.

İBB Zabıta Ekipleri marketlerde denetleme yaptı

İBB Zabıta Ekipleri marketlerde denetleme yaptı

İBB Zabıta Ekipleri marketlerde denetleme yaptı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Alman Commerzbank'tan dolar tahmini

Alman Commerzbank'tan dolar tahmini

283
Memur ve emeklilerin 2019 zamlı maaşları

Memur ve emeklilerin 2019 zamlı maaşları

274
Abdullah Gül'ün adaylığı Bülent Arınç'a soruldu

Abdullah Gül'ün adaylığı Bülent Arınç'a soruldu

259
Bakan Albayrak: Enflasyon ekimden sonra düzelecek

Bakan Albayrak: Enflasyon ekimden sonra düzelecek

194
İlber Ortaylı bakanlık danışmanı oldu

İlber Ortaylı bakanlık danışmanı oldu

114
İran'da sarraflarda dolar izdihamı

İran'da sarraflarda dolar izdihamı

60
İnternette aranması en tehlikeli isimler

İnternette aranması en tehlikeli isimler

21
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM