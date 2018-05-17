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İBB'den 10 bin hemşireye ziyaret

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 16 devlet hastanesinde görev yapan 10 bin hemşireyi ziyaret ederek Hemşireler Haftası’nı tebrik etti.

Haber Merkezi | 17.05.2018 - 12:39..
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası’nda sağlık personellerine yönelik etkinlikler düzenledi. İstanbul’da bulunan 16 devlet hastanesini ziyaret eden ekipler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal adına 7/24 görevlerini büyük bir özveriyle yerine getiren hemşirelerin, Hemşireler Haftası’nı tebrik etti.

İBB'den 10 bin hemşireye ziyaret

HEMŞİRELER GÜNÜNDE 10 BİN HEMŞİREYE ZİYARET

Halkla İlişkiler uzmanları, Yerinde Çözüm ekiplerinin de eşlik ettiği ziyaretlerde, hemşireler başta olmak üzere hastane yöneticileri ve diğer sağlık çalışanları görev yerlerinde ziyaret etti. Ayrıca İstanbul Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde düzenlenen seminerlere katılan Halkla İlişkiler ekipleri organizasyonlara lojistik destek sağladı.

İBB'den 10 bin hemşireye ziyaret

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan hemşireler için akşam yemeği ikramı ile birlikte canlı müzik dinletisi yapıldı. Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi ve İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan hemşireler de kahvaltı organizasyonunda ağırlandı. Tüm hemşireler Miniatürk gezisinde yüzlerce tarihi ve kültürel mekânları minyatür eserler aracılığı ile gezme sevinci yaşadı.

İBB'den 10 bin hemşireye ziyaret

ÇOCUKLAR UNUTULMADI

Hemşireler haftası etkinliklerinde gül, karanfil hediye edilen hemşirelerin çocukları için de özel içerikte çantalar hazırlandı. Gerçekleştirilen etkinlikten memnuniyetini dile getiren hemşireler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve tüm İBB çalışanlarına teşekkürlerini iletti ve hatırlanmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirttiler.

İBB'den 10 bin hemşireye ziyaret

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