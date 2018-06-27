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İBB'den bağımlılığa karşı sanata teşvik

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin "Bağımlılığı bırak; sanattaysan hayattasın" başlıklı video sosyal medyada büyük dikkat çekti.

Haber Merkezi | 27.06.2018 - 18:43..
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İBB Kültür Daire Başkanlığı, Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı İle Mücadele Haftası kapsamında bir video yayımladı. “Bağımlılığı bırak; sanattaysan hayattasın” başlıklı videoda İBB Şehir Tiyatroları sanatçıları ve müzisyenlerin mesajları yer alıyor.

USTA İSİMLER DESTEK VERDİ

İBB Kültür Daire Başkanlığı’nın özellikle bağımlıları sanata yönlendirmek adına hazırladığı videoya; Zihni Göktay, Bennu Yıldırımlar, Selma Kutluğ, Süha Uygur, Ali Mert Yavuzcan, Hikmet Körmükçü, Mazlum Kiper, Tarık Şerbetçioğlu, İskender Bağcılar, Soner Arıca, İbrahim Sadri, Hakan Bilgin, Hakan Aysev, Yücel Arzen, Murat Kekilli, Zekai Tunca ve Tuluyhan Uğurlu mesajlarıyla destek verdi.

İBB'den bağımlılığa karşı sanata teşvik VİDEO

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