İBB'den bağımlılığa karşı sanata teşvik

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Taş ocağında patlatma heyelana neden oldu: 3 yaralı

Dünya Kupası F Grubu'nda son 16 turuna İsveç ve Meksika yükseldi. Son şampiyon Almanya ve G.Kore turnuvaya veda etti.

1 Ağrı'da PKK'lılar 2 vatandaşı katletti Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde bir kişi elektrik direğine bağlanmış ve başından vurulmuş halde, bir kişi ise bahçesindeki mutfakta asılı halde ölü bulundu.

2 Özel Kalem CHP Genel Merkezi'nde: O gece neler oldu CHP'liler hazım sorunu yaşayacak belki ama işte gerçeği açıklıyorum: Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nun kaos teklifini reddettiği için 'kötü adam' ilan ediliyor.

3 MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan görevden alındı Cumhur İttifakı'nın ruhuna zarar verecek sözler sarf eden Sefer Aycan'ın görevine, Devlet Bahçeli tarafından son verildi.

4 Fatih Portakal, Kılıçdaroğlu'ndan umudunu kesti CHP'de değişim olması gerektiğine işaret eden Portakal, Kılıçdaroğlu'nun 9 seçim kaybettiğini hatırlattı.

5 HDP'li Ertuğrul Kürkçü'den CHP'lileri kızdıran paylaşım Ertuğrul Kürkçü'nin 'Türklerin içinden HDP barajı geçsin diye gelen oy yarım puan bile değildir' sözlerini paylaşması, HDP'ye oy veren CHP'lilerin tepkisine neden oldu.

6 Aydın'da 16 bin oy geçersiz sayıldı CHP'nin birinci olduğu 6 ilden biri olan Aydın'da; HDP hesapları, 16 bin oyun geçersiz sayılmasına neden oldu.