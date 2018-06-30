İBB'den denizlere özel temizlik

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un deniz temizliği, Deniz Hizmetleri Müdürlüğü ve İSTAÇ ekipleri tarafından yakından kontrol ediliyor.

Denizlere zararlı atıkların atılmaması için drone ve termal yüksek zum özelliğine sahip kameralarla 7 gün 24 saat denetim yapılıyor.

YAZ SEZONUNDA EK ÖNLEM

Özel dizayn edilmiş 8 Deniz Yüzeyi Temizleme Teknesi (DYT) ile her gün İstanbul genelinde 5 milyon metrekareyi bulan alanda deniz yüzeyi temizleme çalışmaları, 186 kişiden oluşan 31 mobil ekiple de 515 kilometrelik kıyı temizliği gerçekleştiriliyor.

Çamur tarama ve taşıma gemileriyle Haliç ve İstanbul'daki dereler çamurdan temizleniyor. Sadece bu yılın ilk 6 ayında Haliç ve dere ağızlarından 24 bin 201 metreküp çamur ve teressubat çıkarıldı.

Yaz sezonunda açılan plajlar için de ilave olarak 31 mobil ekip, 256 personel ve 11 özel maksatlı plaj temizleme aracı takviye edildi.

ATIKLAR İŞLENEREK EKONOMİYE KAZANDIRILIYOR

Büyükşehir Belediyesi'ne ait 14 lisanslı gemi tarafından toplanan petrol türevi atıklar da Haydarpaşa Limanı'ndaki tesislerde işlenerek, ekonomiye tekrar kazandırılıyor.

Bu kapsamda geçen yıl 5 bin 483 deniz aracından petrol türevi, pis su ve çöp olmak üzere toplam 179 bin 262 metreküp atık toplanarak tesislerde işlendi.

Sadece bu yılın ilk 6 ayında ise deniz yüzeyinden bin 823 metreküp, kıyılardan 8 bin 627 metreküp, plajlardan 5 bin 584 metreküp olmak üzere 16 bin 034 metreküp atık toplandı.

DENİZ KİRLİLİĞİNE KARŞI 10 BİN ÖĞRENCİYE EĞİTİM VERİLDİ

Denizlere zararlı atıkların atılmaması için liman, tersane, balıkçı barınakları, marinalar, gemi demir sahaları ve boğaz, anbean takip ediliyor.

Üç denetim teknesi, uygun hava koşullarında kullanılan 4 drone ve boğazın stratejik noktalarına yerleştirilmiş yüksek zum ve termal özelliklere sahip 79 kamera ile denizler, 50 kişilik özel ekip tarafından 7 gün 24 saat gözetleniyor.

Denetimlerde, kurallara aykırı hareket eden 40 gemiye toplam 1 milyon 133 bin 693 TL idari para cezası kesildi.

Ayrıca, deniz kirliliğine karşı toplumsal bilincin oluşması için 10 bine yakın öğrenciye eğitim verildi.