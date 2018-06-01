İBB'den doğru tercih konferansı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin üniversite sınavına girecek gençlerin kendilerine uygun alanda eğitim alıp, doğru mesleği seçebilmeleri amacıyla düzenlediği Doğru Meslek ve Tercih Konferanslarını tamamladı. Dört farklı konferans salonunda yapılan konferanslara bu dönem 34 liseden 2500 öğrenci katıldı.

Gençlerin gelecek kaygısı gütmeden kendilerini geliştirmeleri, kendilerini tanımaları ve kendilerine güvenmeleri noktasında eğitimlerin verildiği programlardan oluşan Doğru Meslek ve Tercih Konferansları 16 Mayıs’ta başladı.

34 LİSEDEN 2500 GENÇ KATILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından önceki yıllarda liselerde düzenlenen konferanslar bu

dönemde İBB'ye ait konferans salonlarında gerçekleştirildi. Anadolu ve Avrupa Yakası'nda 34 liseden üniversite sınavına hazırlanan 2500'ün üzerinde gencin katıldığı konferanslarda alanında uzman eğitimciler sınav sistemi hakkında bilgiler verdi.

İBB’NİN KONFERANSLARINA 4 YILDA 15 BİN GENÇ KATILDI

Konferanslar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cem Karaca Kültür Merkezi'nde düzenlenen son programla tamamlandı. Günün sonunda salonu dolduran lise son sınıf öğrencileri sınavlar ve tercihler hakkında merak ettiklerini akademisyenlere sorma fırsatı buldu.

İlk kez 2015 yılında başlayan Doğru Meslek ve Tercih Konferansları’na bu dönemle birlikte 15 bin kişi katıldı.