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İBB'den en özel asker uğurlaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası’nda engelli gençler ve ailelerinin askerlik heyecanını yaşayabilmeleri için “Özel Askerlik Kına Gecesi Programı” düzenledi.

Haber Merkezi | 11.05.2018 - 13:27..
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Engelli bireyler ve ailelerinin yaşadıkları topluma aitlik hissinin pekişmesi, engelli ailelerinin çocuklarıyla beraber askerlik coşkusunu yaşaması amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından “Özel Askerler Kına Merasimi” organize edildi.

İBB Avcılar Deniz Köşk Davet Salonu’nda yapılan programa; İBB Genel Sekreter Yardımcısı Nihat Macit, AK Parti Sosyal İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Hakan Bahadır, AK Parti Avcılar İlçe Başkanı Yaşar Karaarslan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdür Yardımcısı Murat Yıldız, İBB Sağlık Daire Başkanı Muzaffer Saraç, İBB Engelliler Müdürü Yeliz Yıldız Kökenek, AK Parti Engelliler Koordinasyon Merkezi Başkanı Yücel Yıldız ile 250 özel asker adayı ve bin 500 aile üyesi katıldı.

İBB'den en özel asker uğurlaması

“ENGELLİLER İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR ERDOĞAN DÖNEMİNDE BAŞLADI”

Programda konuşan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Nihat Macit, engellilere yönelik çok farklı alanlarda geniş yelpazede hizmetlerini sürdürdüklerini belirterek, “Yerel yönetimlerde engelliler ile ilgili ilk hizmet Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan İstanbul’a belediye başkanı olduğu andan itibaren başladı. Bundan önce engelliler ile ilgili hiçbir yerel yönetimde herhangi bir birim, ünite, sorumlu dahi yoktu.

Büyükşehir başkanlığında yaptığı büyük projelerden bir tanesi de engelli kardeşlerimizin sorunlarını konuşan, çözüm arayan engelliler merkezini kurmak olmuştur. Kurduğu bu hizmet birimi, atmış olduğu bu temel her geçen gün gelişerek büyüyerek genişleyerek bugün İstanbul’un dört bir tarafında 24 engelli merkezi ve 8 irtibat büromuz ile yaklaşık 180 bin engelli kardeşimize hizmet vermektedir.” diye konuştu.

İBB'den en özel asker uğurlaması

ÖZEL ASKERLERE TÜRKÜLER EŞLİĞİNDE KINA YAKILDI

Özel Askerler Kına Merasimi, geleneğe uygun olarak davullu ve zurnalı bir şekilde düzenlendi. En güzel elbiselerini giyen özel askerler ellerine Türk bayrağı alıp sırtlarına kırmızı tülbentler astı. Aile üyeleri tarafından türküler eşliğinde yakılan kınalar duygu dolu anlar yaşattı.

Özel askerler hep bir ağızdan “En büyük asker bizim asker” sloganları attı, “Yaylalar” türküsünü söyledi.

İBB Engelliler Müdürlüğü (İSEM) Mehteran Ekibi, İSEMX Müzik Grubu, İSEM Anadolu Müzik Grubu’nun vatanseverlik ve askerlik ile ilgili seslendirdiği marşlar ve türküler gönülleri fethetti. İSEM Horon Ekibi’nin sergilediği performans da büyük beğeni topladı. Engelliler ve ailelerinin unutulmaz bir gece yaşadığı etkinlik kahraman Mehmetçik için edilen dualarla son buldu.

İBB'den en özel asker uğurlaması

İBB'den en özel asker uğurlaması

İBB'den en özel asker uğurlaması

İBB'den en özel asker uğurlaması

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