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İBB'den engelli öğrencilere mobil tercih hizmeti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren engelli üniversite adayı gençlere, 1-15 Ağustos 2018 tarihleri arasında evlerinde mobil tercih hizmeti verecek.

Haber Merkezi | 30.07.2018 - 15:04..
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, YKS’ye giren üniversite adaylarına yönelik İstanbul’un 7 noktasında sunduğu Tercih Danışma Merkezleri’nin haricinde, engelli üniversite adaylarını da unutmayarak Mobil Tercih ekibi kurdu.

Yılda 700 bini aşkın İstanbullu gence her alanda hizmet veren İBB Gençlik Meclisi, oluşturduğu ekiplerle mobil tercih hizmetinden yararlanmak için başvuruda bulunan engelli öğrencilerin evlerine giderek üniversite tercihlerini yapmalarını sağlayacak.

İBB'den engelli öğrencilere mobil tercih hizmeti

Mobil tercih hizmetinden yararlanmak isteyen engelli üniversite adayları, (212) 449 91 00 numaralı telefondan İBB Gençlik Meclisi’ni arayarak kayıt yaptırabilecekler. Kayıt işlemini gerçekleştiren gençler, 1-15 Ağustos 2018 tarihleri arasında İBB Gençlik Meclisi’nin mobil tercih ekipleriyle tercihlerini yapabilecekler.

TÜRKİYE’NİN HER YERİNDEN ARANIYOR

Aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün 14 yıldır sürdürdüğü Tercih Danışma Merkezleri, bu yıl da 7 farklı nokta ve ALO Tercih Danışma Hattı ile 1 - 14 Ağustos 2018 tarihlerinde öncelikli olarak İstanbul’daki üniversiteleri tercih edecek, İstanbul ve Türkiye genelindeki üniversite adaylarına ücretsiz rehberlik hizmeti verecek.

İBB'den engelli öğrencilere mobil tercih hizmeti

153 HATTINDAN ULAŞILABİLİR

Üniversite adayları ALO Tercih Danışma hizmetinden, Beyaz Masa’nın 153 numaralı hattı ile (212) 153 00 00 numaralı hattan yararlanabilecek. Tercih Danışma Hizmeti verilen noktalar: Bakırköy Meydanı, Şirinevler Meydanı, Gaziosmanpaşa Meydanı, Şişli Cevahir AVM önü, Kadıköy Meydanı, Sultanbeyli Meydanı ve Üsküdar Meydanı.

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