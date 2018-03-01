Sahipsiz hayvanlar koruma altında

7 bin 590 hayvan kapasiteli 4 bakımevi ve 2 hayvan hastanesinde sahipsiz hayvanların muayene, tedavi, aşılama, kısırlaştırma işlemleri alanında uzman kişilerce yapılıyor. Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Bahçeli Yaşam Alanı’nın inşaatını tamamlayan Büyükşehir, hayvanlara karşı duyarlılığı artırmak için eğitim ve seminerler de düzenliyor. Bu kapsamda bir yılda 14 bin 241 kişiye Hayvan Sevgisi, Yerel Hayvan Koruma Görevlisi ile Pet-Shop Satış Yeri Çalışanı ve Hayvan Bakıcılığı eğitimi verildi.

26 HAYVAN NAKİL ARACI

Mobil klinik VetKABİN, Diş Ünitesi, acil durumlara müdahale için MotoVET, köpek yıkama makinesi, yaralı ve hasta çiftlik hayvanlarının daha kolay nakli için özel tasarlanmış araç ve 26 adet hayvan nakil aracı ile hizmet veriliyor. Ayrıca İstanbul genelinde 199 noktada hayvanlara yönelik açık alan beslemesi yapılıyor.

1 YILDA 125 BİN HAYVAN TEDAVİ EDİLDİ

Hayvan bakımı kapsamında, Büyükşehir Belediyesi 2017 yılında; 118 bin 565 sahipsiz, 7 bin 144 sahipli hayvanı muayene ve tedavi etti. 31 bin 946 hayvanı aşılayan belediye görevlileri, 28 bin 949 hayvanı mikroçiple gözlem altına aldı. 618 hayvan da yeni sahiplerine kavuştu.

Engellilerin istihdamına yönelik çalışmalar da yürüten Büyükşehir; 280 bin 956 engelli ve yakınlarına ulaşım hizmeti verdi. Ayrıca 77 bin 919 kişiye eğitim vererek hayatlarına dokundu.