taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.951
USD
3,8064
EURO
4,6452
ALTIN
160,71
PETR
64,7200

Sahipsiz hayvanlar koruma altında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 7 bin 590 hayvanı koruma altında tutabilecek kapasitedeki 4 bakımevi ve 2 hayvan hastanesiyle hayvanları hayatta tutabilmek için çalışıyor.

Haber Merkezi | 01.03.2018 - 09:32..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Sahipsiz hayvanlar koruma altında

7 bin 590 hayvan kapasiteli 4 bakımevi ve 2 hayvan hastanesinde sahipsiz hayvanların muayene, tedavi, aşılama, kısırlaştırma işlemleri alanında uzman kişilerce yapılıyor. Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Bahçeli Yaşam Alanı’nın inşaatını tamamlayan Büyükşehir, hayvanlara karşı duyarlılığı artırmak için eğitim ve seminerler de düzenliyor. Bu kapsamda bir yılda 14 bin 241 kişiye Hayvan Sevgisi, Yerel Hayvan Koruma Görevlisi ile Pet-Shop Satış Yeri Çalışanı ve Hayvan Bakıcılığı eğitimi verildi.

26 HAYVAN NAKİL ARACI

Mobil klinik VetKABİN, Diş Ünitesi, acil durumlara müdahale için MotoVET, köpek yıkama makinesi, yaralı ve hasta çiftlik hayvanlarının daha kolay nakli için özel tasarlanmış araç ve 26 adet hayvan nakil aracı ile hizmet veriliyor. Ayrıca İstanbul genelinde 199 noktada hayvanlara yönelik açık alan beslemesi yapılıyor.

1 YILDA 125 BİN HAYVAN TEDAVİ EDİLDİ

Hayvan bakımı kapsamında, Büyükşehir Belediyesi 2017 yılında; 118 bin 565 sahipsiz, 7 bin 144 sahipli hayvanı muayene ve tedavi etti. 31 bin 946 hayvanı aşılayan belediye görevlileri, 28 bin 949 hayvanı mikroçiple gözlem altına aldı. 618 hayvan da yeni sahiplerine kavuştu.

Sahipsiz hayvanlar koruma altında

Engellilerin istihdamına yönelik çalışmalar da yürüten Büyükşehir;  280 bin 956 engelli ve yakınlarına ulaşım hizmeti verdi. Ayrıca 77 bin 919 kişiye eğitim vererek hayatlarına dokundu.

Sahipsiz hayvanlar koruma altında

Sahipsiz hayvanlar koruma altında

Sahipsiz hayvanlar koruma altında

Sahipsiz hayvanlar koruma altında

Sahipsiz hayvanlar koruma altında

Sahipsiz hayvanlar koruma altında

Sahipsiz hayvanlar koruma altındaSahipsiz hayvanlar koruma altında

Sahipsiz hayvanlar koruma altında

Sahipsiz hayvanlar koruma altında

Sahipsiz hayvanlar koruma altında

Sahipsiz hayvanlar koruma altında

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Aksaray'da öğrenci minibüsü devrildi: 18 yaralı
öğrenci servis minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 17’si öğrenci 18 kişi yaralandı.
Ağaç dalındaki kediler için operasyon yapıldı
Ardahan'da itfaiye ekipleri köpekten kaçmak için ağaca tırmanan 2 kediyi kurtardı.
İstanbulluların buzlu yollarda zor anları
Kentte gece yağan karla birlikte havanın da soğuması buzlanmaya neden olunca, hem sürücüler hem de yayalar zor anlar yaşadı.
Afrin gazisi yeniden silah arkadaşlarının yanına uğurlandı
Zeytin Dalı Harekatı sırasında yaralanan Bitlis’in Tatvan 10. Komando Tugayı emrinde görevli Konyalı Uzman Çavuş Osman Fidan, tedavisinin ardından yeniden silah arkadaşlarının yanına uğurlandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tankları korumak için PULAT geliyor

Tankları korumak için PULAT geliyor

64
Cumhurbaşkanı: Öyle veya böyle bu iş bitecek

Cumhurbaşkanı: Öyle veya böyle bu iş bitecek

49
Türkiye'nin Nabzı programındaki kavga reklama götürdü

Türkiye'nin Nabzı programındaki kavga reklama götürdü

37
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cezayirli gazeteciye ayar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cezayirli gazeteciye ayar

256
Ercan Yazgan felç geçirdi

Ercan Yazgan felç geçirdi

32
İsrail'de Trump parası basıldı

İsrail'de Trump parası basıldı

31
Almanya Afrin'de ateşkes istedi

Almanya Afrin'de ateşkes istedi

51
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM