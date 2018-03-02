İBB’den engelli vatandaşlara ücretsiz rehabilitasyon

Engelliler Müdürlüğü, engellilere yönelik olarak psikolojik destekten eğitime, sosyal destekten rehabilitasyona, ulaşımdan kamplara birçok alanda hizmet sunuyor.

77 BİN KİŞİYE EĞİTİM

İBB, engelli vatandaşlara yönelik olarak 2017 yılında; 35 bin 928 engelliye rehabilitasyon hizmeti verdi. 643 sosyal organizasyonda 46 bin 513 engelli ve yakınına ev sahipliği yaptı. 77 bin 919 kişiye eğitim verdi.

208 BİN KİŞİYE ULAŞIM HİZMETİ

Engellilerin istihdamına yönelik çalışmalar da yürüten Büyükşehir; 280 bin 956 engelli ve yakınlarına ulaşım hizmeti verdi.

İBB'DEN GÜVENLİ VE KONFORLU YOLCULUK

985 yeni nesil otobüs ile 2017 yılı içerisinde 255 milyon yolcuya konforlu taşımacılık hizmeti sunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İstanbul Otobüs İşletmeleri AŞ. de basamaksız üç kapısı bulunan araçlarıyla hamile, çocuklu, yaşlı ve engelli yolcuların toplu taşımacılıkta yaşadıkları sorunları ortadan kaldırıyor.

Engelli yolcular için tasarlanmış giriş rampası, emniyet kilitli park yeri, yolcuların dışarıyı rahatça görebilmelerini sağlayan panoramik camları ile güvenli ve konforlu bir yolculuğu sunuyor.