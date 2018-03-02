taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.309
USD
3,8096
EURO
4,6706
ALTIN
161,40
PETR
63,8700

İBB’den engelli vatandaşlara ücretsiz rehabilitasyon

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşların sosyal hayata katılımını artırmak için eğitim ve destek hizmetlerinin yanı sıra yıl boyunca çeşitli kültür-sanat etkinlikleri düzenliyor.

Haber Merkezi | 02.03.2018 - 10:10..
  1. Haberler
  2. Sağlık
İBB’den engelli vatandaşlara ücretsiz rehabilitasyon

Engelliler Müdürlüğü, engellilere yönelik olarak psikolojik destekten eğitime, sosyal destekten rehabilitasyona, ulaşımdan kamplara birçok alanda hizmet sunuyor.

İBB’den engelli vatandaşlara ücretsiz rehabilitasyon

77 BİN KİŞİYE EĞİTİM

İBB, engelli vatandaşlara yönelik olarak 2017 yılında; 35 bin 928 engelliye rehabilitasyon hizmeti verdi. 643 sosyal organizasyonda 46 bin 513 engelli ve yakınına ev sahipliği yaptı. 77 bin 919 kişiye eğitim verdi.

208 BİN KİŞİYE ULAŞIM HİZMETİ

Engellilerin istihdamına yönelik çalışmalar da yürüten Büyükşehir; 280 bin 956 engelli ve yakınlarına ulaşım hizmeti verdi.

İBB’den engelli vatandaşlara ücretsiz rehabilitasyon

İBB'DEN GÜVENLİ VE KONFORLU YOLCULUK

985 yeni nesil otobüs ile 2017 yılı içerisinde 255 milyon yolcuya konforlu taşımacılık hizmeti sunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İstanbul Otobüs İşletmeleri AŞ. de basamaksız üç kapısı bulunan araçlarıyla hamile, çocuklu, yaşlı ve engelli yolcuların toplu taşımacılıkta yaşadıkları sorunları ortadan kaldırıyor.

Engelli yolcular için tasarlanmış giriş rampası, emniyet kilitli park yeri, yolcuların dışarıyı rahatça görebilmelerini sağlayan panoramik camları ile güvenli ve konforlu bir yolculuğu sunuyor.

İBB’den engelli vatandaşlara ücretsiz rehabilitasyon

İBB’den engelli vatandaşlara ücretsiz rehabilitasyon

İBB’den engelli vatandaşlara ücretsiz rehabilitasyon

İBB’den engelli vatandaşlara ücretsiz rehabilitasyon

İBB’den engelli vatandaşlara ücretsiz rehabilitasyon

İBB’den engelli vatandaşlara ücretsiz rehabilitasyon

İBB’den engelli vatandaşlara ücretsiz rehabilitasyon

İBB’den engelli vatandaşlara ücretsiz rehabilitasyon

İBB’den engelli vatandaşlara ücretsiz rehabilitasyon

İBB’den engelli vatandaşlara ücretsiz rehabilitasyon

İBB’den engelli vatandaşlara ücretsiz rehabilitasyon

İBB’den engelli vatandaşlara ücretsiz rehabilitasyon

İBB’den engelli vatandaşlara ücretsiz rehabilitasyon

İBB’den engelli vatandaşlara ücretsiz rehabilitasyon

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Biyolojik yaşı belirleyen test geliştirildi
Çinli bilim adamlarının geliştirdiği son çalışmalar sonucunda, geliştirilen yeni idrar testiyle biyolojik yaş tespit edilebilecek.
Akrebin soktuğu çocuk kurtarıldı
Muğla Fethiye'de ayakkabısının içine giren akrebin soktuğu 5 yaşındaki çocuk, yapılan müdahaleyle hayata döndürüldü.
Kiloyu hamilelikten önce alıyoruz
Hamilelik boyunca anne adaylarının en büyük takıntılarından biri olan fazla kilolar, uzmanlara göre gebelik öncesi alınan kilolarla bağlantılı. Buna göre, hamilelikte kilo almak diye bir şey yok.
Tıp öğrencilerine askeri hekim olma fırsatı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, MSB'nin askeri hekim ihtiyacını karşılamak üzere yeni eğitim öğretim yılında tıp fakültelerinin ara sınıflarından yatay geçişle 250 öğrenci alacak.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Afrin'deki şehitlerimizin haberleri ailelerine ulaştı

Afrin'deki şehitlerimizin haberleri ailelerine ulaştı

148
Cumhurbaşkanı Afrin'deki çatışma hakkında bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Afrin'deki çatışma hakkında bilgi aldı

52
Afrin'de şehit olan Arif Demirel yazın evlenecekti

Afrin'de şehit olan Arif Demirel yazın evlenecekti

56
Afrin şehidinin acı haberi İzmir'deki ailesine verildi

Afrin şehidinin acı haberi İzmir'deki ailesine verildi

50
Afrin kahramanı 'şehit olmadan dönmem' demişti

Afrin kahramanı 'şehit olmadan dönmem' demişti

63
Aydın'ın şehidi nişan hazırlıkları yapıyordu

Aydın'ın şehidi nişan hazırlıkları yapıyordu

27
Abdullah Taha Koç doğum gününden bir gün sonra şehit oldu

Abdullah Taha Koç doğum gününden bir gün sonra şehit oldu

39
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM