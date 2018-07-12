İBB'den İstanbul yollarına 2 milyon ton asfalt

İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, İstanbul genelindeki 4 bin kilometre uzunluğundaki ana ulaşım yol ağında; çökme, dalgalanma, kış şartları, kazılar gibi nedenlerle oluşan olumsuzluklara karşı rehabilitasyon çalışmaları yürütüyor.

TOPLAM 2 MİLYON 150 BİN TON ASFALT KULLANILACAK

409 ana ulaşım yolunda yapılacak çalışmalarda toplam 2 milyon 150 bin ton asfalt kullanılacak. 500 kilometrelik 3 şeritli yola denk gelecek kadar yol böylece rehabilite edilmiş olacak.

KENT GENELİNDEKİ TÜM YOLLAR ASFALTLANACAK

Kocaeli il sınırından-Tekirdağ il sınırına kadar çok geniş bir alanda ana ulaşım yol ağında alt-üstyapı çalışmaları teknolojinin tüm imkanları kullanılarak yapılıyor. Çalışmalarla araç ve yaya kullanım konforunu artırarak vatandaşın rahat ulaşımını sağlamak hedefleniyor.

İBB Yol Bakım ekipleri asfalt sezonunu haziran ayından başlamak üzere ekim ayı sonuna kadar planladı. Ekipler; asfalt kaplama ve onarım çalışmaları yapılacak yol ve meydanları tespit ederek, hava sıcaklıklarının arttığı yaz döneminde yapılmak üzere programa alıyor. Yolun durumuna göre tam kaplama veya kısmi kaplama (yama) ve onarım uygulanıyor. Kaliteli bir asfalt yapılabilmesi için yol yüzeyi sıcaklığının 8 derece ve üstünde olması gerekiyor.

2 BİN 100 KİŞİ GÖREV YAPIYOR

İstanbul'un daha modern ve kullanışlı asfalta sahip olması amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında 5 ayda önemli ana ulaşım güzergahları öncelikli olmak üzere 409 ana ulaşım yolunda asfalt kaplama, kısmi yama ve onarım çalışması yapılacak. Çalışmalar için 2 milyon 150 bin ton asfalt kullanılacak.

Toplam 500 kilometrelik 3 şeritli yol uzunluğuna karşılık gelen yol rehabilite edilecek. İstanbul genelinde toplam 31 finişer, 8 finişerli yama, 7 yama, 9 asfalt kazı, 32 yağmursuyu kanal-baca, 67 robot, 50 trafik olmak üzere 204 ekipte çalışan 2 bin personel ve 100 kişilik yol kontrolörleriyle sürdürülecek olan bu çalışmalar sonucu tüm yollar rehabilite edilerek araç sürüş konforu artırılacak.