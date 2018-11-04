taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4322
Euro
6.1844
Altın
1232.89
Borsa
94123.02
Gram Altın
215.386

İBB'den İstanbul'a 54 yeni spor tesisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kent genelinde 40 yeni okul spor salonu ve 14 spor tesisinin inşaat çalışmalarını sürdürüyor.

AA | 04.11.2018 - 12:33..
  1. Haberler
  2. Projeler

İBB, okullara yaptığı spor salonlarının yanında stat, yüzme havuzu ve spor komplekslerinden oluşan yeni tesislerin İstanbul'a kazandırılması için çalışmalarına devam ediyor.

İBB'den İstanbul'a 54 yeni spor tesisi

TESİSLERİN YAPIMI SÜRÜYOR

Bu kapsamda 10 ilçede farklı zamanlarda inşasına başlanan spor tesislerinin yapımı sürüyor. Okullara yapılan 40 spor salonunun yanı sıra inşası süren yüzme havuzları, tenis kortları, fitness salonları ve halı sahalar gibi spor tesisleri tamamlandığında, İstanbul'a 265 bin 266 metrekare yeni spor alanı daha kazandırılmış olacak. Ayrıca daha sonra kentte 26 yeni tesisinin daha yapılması planlanıyor.

İBB'den İstanbul'a 54 yeni spor tesisi

Kentte yapımı devam eden spor tesisleri şunlar:

1- Bayrampaşa Murat Mahallesi Kapalı Yüzme Havuzu ve Zeminaltı Otopark İnşaatı

2- Bağcılar Ebubekir Parkı Zeminaltı Otopark ve Kapalı Yüzme Havuzu İnşaatı

3- Cemal Kamacı Spor Kompleksi

4- Arnavutköy Boğazköy Kültür ve Spor Tesisi İnşaatı

5- Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi Meydan, Spor Alanları ve Zeminaltı Otopark İnşaatı

6- Üsküdar Küçüksu Mahallesi Kapalı Spor Salonu İnşaatı

7- Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettin Paşa Kapalı Spor Salonu ve Gençlik Merkezi

8- Kağıthane Yeşilce Stadyumu

9- Bahçelievler Kocasinan Spor Tesisi ve Zeminaltı Otopark İnşaatı

10- Gaziosmanpaşa Küçükköy Mahallesi Stadyum ve Zeminaltı Otopark İnşaatı

11- Haliç Su Sporları Merkezi İnşaatı

12- Koca Yusuf Stadı

13- Heybeliada Stadı

14- Güzelce Tenis Kortu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sıla'nın ifadesi: Ölümle tehdit etti

Sıla'nın ifadesi: Ölümle tehdit etti

169
Defne Samyeli'den güvenlik talebi

Defne Samyeli'den güvenlik talebi

59
İrem Derici: Erkeğin beyni yoksa gerisine de gerek yok

İrem Derici: Erkeğin beyni yoksa gerisine de gerek yok

87
Fenerbahçe teknik adam mesaisi

Fenerbahçe teknik adam mesaisi

58
Fatih Terim'in Fırat Aydınus'a söyledikleri

Fatih Terim'in Fırat Aydınus'a söyledikleri

164
Rumlar doğalgaz aramak için Navtex yayınladı

Rumlar doğalgaz aramak için Navtex yayınladı

33
'Kıyamet kopacak' diyerek istifa eden öğretmen

'Kıyamet kopacak' diyerek istifa eden öğretmen

144
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM