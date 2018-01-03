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İBB'den metro ihalesi açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2017 yılı içerisinde yapılan ve 6 hattan oluşan metro projelerinin değil ihalelerinin iptal edildiği belirtildi.

İHA | 03.01.2018 - 07:44..
  1. Haberler
  2. Yerel Yönetimler

İBB'den metro ihalesi açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden basında yer alan 6 adet metro projesinin iptal edildiği yönündeki haberlere ilişkin yapılan açıklamada, şu fadeler yer aldı:

“İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017 yılı içerisinde yapılan ve 6 hattan oluşan metro projeleri değil, ihaleleri iptal edilmiştir. Metro hatlarının uzatılıp yeniden projelendirilerek, daha ekonomik ve daha hızlı bir şekilde yapılabilmesi için söz konusu ihaleler iptal edilmiştir. Böylece toplam uzunluğu 76,9 km olan 6 proje iptal edilmediği gibi, İstanbul’un ulaşımına köklü çözüm için metro yatırımları bin kilometre hedefine uygun olarak genişletilmiş olacaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak, her yere metro, her yerde metro hedefimiz doğrultusunda, söz konusu metro projelerimizi önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağımızı saygıyla duyururuz”

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