İBB'den yetim ve öksüz çocuklara anlamlı program

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ramazan ayının manevi ruhuna uygun etkinlikler gerçekleştirmeye devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün düzenlediği 4. Geleneksel Çocuk İftarı’na Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın çocuk evlerinde ve yuvalarında kalan yetim ve öksüz çocuklar katıldı. Her bir detayı çocuklara yönelik düzenlenen iftar programına AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Ayşe Böhürler ve Yetkim-Der Başkanı Baki Yazgan katıldı.

ÇOCUKLAR DOYASIYA EĞLENDİ

Mehteran gösterisi ile başlayan program Kuran-ı Kerim tilavetini ve dua ile devam etti. İftar sonrasında kendileri için hazırlanan alanlarda doyasıya eğlenen çocuklar, Nasreddin Hoca’dan fıkra ve nasihatler, Ramazan davulcusundan maniler dinledi. Hacivat – Karagöz oyununu büyük bir ilgiyle izleyen çocuklar portatif oyun parkının da kurulduğu etkinlik alanında palyaçolar ile eğlendi.

Organizasyon sonunda memnuniyetlerini dile getiren yetim ve öksüz çocuklar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’a anlamlı organizasyondan dolayı teşekkür ederek çok mutluluklarını paylaştılar.