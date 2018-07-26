İBB'den 'Zemin İstanbul' hamlesi

Türkiye’de inovasyon ve girişimciliğin yeni adresi olacak “Zemin İstanbul” kapılarını açmaya hazırlanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalarda sona gelindi. Şişhane Metrosu’nda kurulan “Zemin İstanbul” 15 Ağustos’ta hizmet vermeye başlayacak.

YERLİ VE MİLLİ ÜRETİM İÇİN ÜNİVERSİTELERLE İŞBİRLİĞİ YAPILACAK

Türkiye’nin başlattığı yerli ve milli üretim hamlesine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan “Zemin İstanbul” projesine üniversite ve kurumların da ilgisi büyük. Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden olan Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol imzalanacak. Protokol ile; genç girişimcileri desteklemek, girişimcilik ekosistemi ile teması kuvvetlendirmek, yüksek potansiyelli girişimler ile yeni teknolojileri erken tanımak, farklı alanlarda yetkinlikleri olan kurumlarla işbirliğini geliştirmek amaçlanıyor.

HAYALLERİ ESERE DÖNÜŞTÜRECEK ATÖLYELER KURULDU

Zemin İstanbul projesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın Türkiye’de ilk olarak Başakşehir’de hayata geçirdiği “Living Lab - Yaşam Merkezi” projesinden ilham alınarak hazırlandı. İBB Avrupa Birliği Müdürlüğü tarafından yürütülen proje Kuluçka Merkezi, Deneyim Merkezi ve Eğitim ve Etkinlik Merkezi olmak üzere 3 ana merkez ve Animasyon Stüdyosu’ndan oluşuyor. Merkezlerde yaratıcı fikir sahibi bireylere veya küçük işletmelere iş geliştirme imkanı sağlayacak her türlü donanım, yazılım, ekipmanın yer aldığı ofis ve atölye imkanı bulunuyor.

YERLİ VE MİLLİ ÜRÜN SAYISI ARTACAK

Girişimcilere yönelik altyapı hizmeti veren Zemin İstanbul, İstanbulluların yeni ürün ve hizmetlerin gerçek katma değerlerini görmesini sağlayan bir deneyim, araştırma ve inovasyon ortamı sunacak. Böylece Türkiye’nin kalkınma ivmesini güçlendirecek yerli ve milli ürün sayısını artırmak hedefleniyor. Ayrıca yeni ürünler seri üretime geçmeden önce vatandaşın beğenisine sunulup değerlendirmeleri alınacak. Böylece gelişmiş ülkelerde oldukça yaygın olan vatandaşın sürece dahil edilmesi, öneri ve eleştirilerinin dikkate alınarak düzenlenmesi sistemi uygulanacak. Lokasyon olarak ulaşım ağlarının merkezinde yer alan Zemin İstanbul’a yılda 1 milyon ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.

Girişimcilere hayallerini esere dönüştürme, işletmelere ise iş geliştirme imkanı sunacak merkezlerin temel içerikleri ve işlevi şöyle;

GİRİMCİLERE ÜCRETSİZ EKİPMAN DESTEĞİ

Kuluçka Merkezi’nde girişimciler; çeşitli eğitimler almanın yanı sıra, sektörel ve akademik tecrübeye sahip kişilerin oluşturduğu mentor havuzundan kendi ihtiyaçları doğrultusunda faydalanabilecek. İş fikirleri üzerinde çalışan katılımcılar, açık ve kapalı ofis alanını kullanabilecek. Girişimcilerin temel giderleri ve ofis gereksinimleri ücretsiz karşılanacak. İsteyen girişimciler, ürettikleri prototiplerini test edebilmek, geri bildirim alabilmek için deneyim merkezi ile 3D yazıcı gibi gelişmiş modelleme ve tasarım ekipmanlarını kullanabilecek. Bu sürecin sonucunda, girişimcilerin “Şehir Bilimi (Urban Science)” alanına odaklanarak İstanbul için yenilikçi ürün ve hizmetler ortaya çıkartması amaçlanıyor. Girişimcilerin ürettikleri hizmetleri ilgili yatırımcılarla buluşturmasına da destek olunuyor.

ÜRÜNLERİ ÖNCE VATANDAŞ DENEYECEK

Deneyim Merkezi, gelişen yaşam şartlarında karmaşık halde sunulan çok katmanlı çözümleri algılamak için bir metodoloji sunacak. Kullanıcı deneyimi; kullanıcı arayüzü tasarımı ve ergonomi alanlarının yanı sıra, birlikte ürün/hizmet tasarlamaya kadar uzanan bir süreci kapsıyor. Deneyimleme süreci sonunda İstanbul için üretilecek ürün ve hizmetlerin vatandaşla birlikte oluşturulması/tasarlanması amaçlanıyor.

YAPAY ZEKA’DAN ROBOT YAPIMINA KADAR GENİŞ İMKANLAR SUNULUYOR

Eğitim ve Etkinlik Merkezi, geleceği inşa edecek çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik 7-10 Yaş Maker ile 10-16 Yaş İleri Maker programlarını içeriyor. Merkezde; Robotik, Kodlama, Arduino, Elektronik, Nesnelerin İnterneti, Siber Güvenlik, Havacılık ve Uzay Teknolojileri, Enerji Teknolojileri, Nano Teknoloji, Yapay Zeka, Üretim ve Tasarım, Programlama, Mobil Uygulama, Mekanik Tasarım, Makine Geliştirme, Dijital Üretim, Ahşap Teknolojileri, 3D Yazıcı Tasarım Günleri, Maker Günleri gibi yenilik ve teknoloji etkinlikleri yapılacak.

ÇOCUKLAR HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRECEK

Animasyon Stüdyosu ile çocukların yeni/farklı fikirlerini ve hayal dünyalarını gerçeğe dönüştürme şansı bulacakları tasarım ve programlamanın temel öğelerini barındıracak. Çocukların hayal gücünü dijital teknolojiyle birleştiren animasyon stüdyosu; yeni neslin senarist, animasyoncu, tasarımcı, programcı ve yönetmenlerini yetiştirmeyi, potansiyeli olan her çocuğu cesaretlendirmeyi hedefliyor.