İBB'li sporcular İspanya'dan 15 madalya ile döndü

İspanya’nın Tarragona şehrinde düzenlenen 18. Akdeniz Oyunları tamamlandı. Türk Milli Takımı oyunlarda 31 altın, 25 gümüş ve 39 bronz olmak üzere 95 madalya elde etti. 26 ülkeden 4 bin sporcunun katıldığı Akdeniz Oyunları’nda Türkiye, madalya sıralamasında İtalya (155) ve İspanya’nın (120) ardından üçüncü oldu.

95 MADALYANIN 15'İ İBB'Lİ SPORCULARDAN

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları 18. Akdeniz Oyunları’na damga vurdu. Türkiye’nin topladığı 95 madalyanın 15’i İBB’li sporculardan geldi.

Ülkemizi 9 branşta temsil eden İBB Spor Kulübü’nün 29 sporcusu; güreşte 2 altın, halterde 2 altın, tekvandoda 2 altın, 2 bronz, karatede 1 altın, 2 gümüş, 2 bronz, badmintonda 1 altın ve judoda 1 bronz olmak üzere toplam 15 madalya kazandı.