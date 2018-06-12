İBB'li sporcular Karate 1 Lig'de 4 madalya kazandı

Dünya sıralamasına puan veren Karate 1 Premier Lig’in 5. etabı 8-10 Haziran tarihleri arasında İstanbul Ataköy Atletizm Salonu’nda yapıldı. Düzenlenen organizasyonda 63 ülkeden 607 karateci mücadele etti.

MERVE ÇOBAN DÜNYA ŞAMPİYONUNU YENEREK ALTIN MADALYAYA UZANDI

Avrupa üçüncüsü Merve Çoban, Rotterdam’ın ardından bu yıl ikinci kez çıktığı kumite 61 kilo finalinde dünya şampiyonu Alisa Buchinger ile karşılaştı. Avusturyalı rakibi karşısında normal süreyi 1-1 tamamlayan Merve, hakem kararıyla 3-2 galip gelerek Premier Lig’de bu sezonki ilk altın madalyasını İstanbul’da kazanmış oldu.

MELTEM HOCAOĞLU’NDAN GÜMÜŞ MADALYA

Kadınlar kumite +68 kiloda tatamiye çıkan Meltem Hocaoğlu, finalde Finli rakibi Titta Keinanen ile karşılaştı. Mücadelenin bitimine 32 saniye kala rakibine iki puan veren milli karateci, aradığı puanları bulamayınca 2-0 mağlup oldu ve gümüş madalya kazandı.

ERMAN ELTEMUR BRONZ MADALYA KAZANDI

İstanbul etabında tek bronz madalya kumite 75 kiloda Erman Eltemur’dan geldi. Milli karateci, bitime 22 saniye kala vurduğu yumruklarla sonuca giderek İtalyan Ahmed El-Sharaby’i 3-0 mağlup etti.

TAKIM KATADA 1 GÜMÜŞ MADALYA

Takım katada ise Ali Sofuoğlu 2. oldu. Kumite 84 kiloda da Uğur Aktaş, sakatlığı sebebiyle üçüncülük mücadelesine çıkamayınca organizasyonu beşinci olarak tamamladı.

İBB’Lİ SPORCULARDAN IDM BERLİN 2018 DÜNYA SERİSİNDE 8 MADALYA

50 ülkeden 550 sporcunun katıldığı IDM Berlin 2018 Dünya Serisi Yarışları’nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları 3 Gümüş ve 5 Bronz olmak üzere toplamda 8 madalya kazandı.

Yarışlarda özel sporcumuz Ali Şiroğlu 100 metre kelebek stilde A barajını geçerek 13-19 Ağustos tarihlerinde Dublin’de yapılacak IPC (International Paralympic Committee) Avrupa Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı. Ali Şiroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nü milli takımda temsil edecek.

IDM Berlin 2018 Dünya Serisi Yarışları’nda madalya kazanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları:

BEYTULLAH EROĞLU:

200M SERBEST S5 KATEGORİSİ (2.)

50M SIRTÜSTÜ S5 KATEGORİSİ (2.)

100M SERBEST S5 KATEGORİSİ (3.)

50M KELEBEK S5 KATEGORİSİ (2.)

BÜLENT OTURAKÇI:

50M SIRTÜSTÜ S5 KATEGORİSİ (3.)

50M KELEBEK S5 KATEGORİSİ (3.)

UĞURCAN ÖZER:

100M KELEBEK S10 KATEGORİSİ (3.)

UĞUR ŞENEL: 400M SERBEST S6 KATEGORİSİ (3.)