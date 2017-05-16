İBB'nin dergisinde Erdoğan'ı hedef alan fotoğraf

Belediyenin Kültür A.Ş. bölümü tarafından ücretsiz dağıtılan '1453 İstanbul Kültür ve Sanat Dergisi'nin 27. sayısında "hayvanlar" ele alındı.

3 Mayıs'ta raflarda yerini alan derginin, Ceyda Torun'un yönetmenliğini yaptığı "Kedi" belgesel filminin tanıtıldığı iç sayfasında "Erdo-Gone!, İnşallah, Maşallah" yazılı görsele yer verilmesi dikkat çekti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I HEDEF ALAN GÖRSELİ SEÇTİLER

"Erdoğan gitti" sözlerinin ve görselinin Kedi Filmi'nde yer aldığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hedef alındığı öğrenildi.

Böyle bir hatanın İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına basılan bir dergide yer alması, vatandaşların tepkisini çekti.

Elif Merve Koç tarafından hazırlandığı öğrenilen sayfanın tepki çekmesi sonrası, derginin toplatıldığı öğrenildi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Yaşanan bu skandal sonrası, İBB'den yapılan açıklama ile derginin kapatılmasına karar verildi.

İşte o açıklama:

"Kültür AŞ tarafından yayınlanan 1453 İstanbul Kültür ve Sanat Dergisi son sayısındaki akıl ve izandan yoksun içerik sebebiyle kapatılmıştır.

Derginin içerikten sorumlu Yayın Koordinatörü, Yazı İşleri Müdürü ve editörünün iş akitleri feshedilmiştir.

Seviyesiz, saygısız ve provokatif içerik ile ilgili sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulacaktır."