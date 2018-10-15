İBB'nin kültür sanat etkinlikleri bir tıkla cepte

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) il genelinde düzenlediği etkinliklerle ilgili tüm bilgileri içeren İBB Kültür mobil uygulaması geliştirdi.
HİZMETE SUNULDU
Akıllı cep telefonlarına ücretsiz indirilebilen uygulama sayesinde İstanbullular kentteki kültür sanat etkinliklerinden haberdar olacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı İBB Kültür mobil uygulamasını vatandaşların hizmetine sundu.
ETKİNLİKLERDEN HABERDAR OLABİLECEKLER
Uygulama sayesinde İstanbullular nerede, ne zaman, hangi etkinliklerin olduğunu önceden öğrenebilecek, değişiklikler anında kullanıcıya bildirilecek.