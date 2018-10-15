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İBB'nin kültür sanat etkinlikleri bir tıkla cepte

İstanbul Büyükşehir Belediyesi il genelinde düzenlediği etkinliklerle ilgili tüm bilgileri içeren İBB Kültür mobil uygulaması geliştirdi.

AA | 15.10.2018 - 16:26..
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) il genelinde düzenlediği etkinliklerle ilgili tüm bilgileri içeren İBB Kültür mobil uygulaması geliştirdi.

HİZMETE SUNULDU

Akıllı cep telefonlarına ücretsiz indirilebilen uygulama sayesinde İstanbullular kentteki kültür sanat etkinliklerinden haberdar olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı İBB Kültür mobil uygulamasını vatandaşların hizmetine sundu.

İBB'nin kültür sanat etkinlikleri bir tıkla cepte

ETKİNLİKLERDEN HABERDAR OLABİLECEKLER

Uygulama sayesinde İstanbullular nerede, ne zaman, hangi etkinliklerin olduğunu önceden öğrenebilecek, değişiklikler anında kullanıcıya bildirilecek.

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