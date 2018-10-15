İBB'nin kültür sanat etkinlikleri bir tıkla cepte

Abdülmahit Atatürk için dua etti

1 Soğuk hava saçlarda kepek yapıyor Birçok kişinin saçlarında problem yaşadığına dikkat çeken uzmanlar, kışın kepek sorununun arttığını belirtiyor.

2 Afrin'den dönen komando er coşkuyla karşılandı Afrin'den dönen komando er Berkan Şentürk, memleketinde geldiğinde kendisine davul ve zurna eşlik etti.

3 Uluslararası basın Veliaht Selman'dan desteğini çekiyor Geleceğin lideri olarak adlandırılan Veliaht Prens Selman, istenmeyen adam olma yolunda hızla ilerliyor. New York Times'da Selman'ın yerine yeni veliahtın bulunması konuşuluyor.

4 Gourav Mukhi'nin yaşına kimse inanamıyor Hindistan Süper Ligi tarihinde gol atan en genç futbolcu olan Gourav Mukhi'nin 16 yaşında olması tartışmalara neden oldu.

5 Ayşe usta Artvin’de inşaatların aranan ustası oldu Giresunlu Ayşe usta; harç hazırlayıp sıva yapıyor, kalas çakıp beton döküyor ve yaptığı işle ekmek parasını kazanıyor.

6 Kemik erimesi menopoz döneminde artıyor Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet İşyar, 18 Ekim Dünya Menopoz Günü öncesinde menopoz dönemindeki kemik erimesi konusunda bilgi verdi.