İBB'nin pet şişeyle akbil doldurma projesi başladı

İstanbul Büyükşehir belediyesi (İBB) tarafından geri dönüşüme katkı kapsamında hayata geçirilen ve yaygınlaşması umulan projeyle, pet şişe ve alüminyum içecek kutusu atan her İstanbulkart kullanıcısının kartına belirli miktar para ödenecek.

İTÜ AYAZAĞA DURAĞINDA HİZMETE AÇILDI

Pet şişe ve alüminyum kutu karşılığında İstanbulkart’lara para yükleyen akıllı geri dönüşüm konteynerinin ilki İTÜ Ayazağa durağında hizmete açıldı.

Tarifeler şu şekilde belirlendi:

0.33 litrelik 10 gramlık pet şişeye 2 kuruş, 0.5 litrelik pet şişeye 3 kuruş, 1 litrelik pet şişeye 6 kuruş, 1.5 litrelik pet şişeye 9 kuruş, 0.33 litrelik alüminyum içecek kutusuna 7 kuruş, 0.5 litrelik alüminyum içecek kutusuna ise 9 kuruş.

Buna göre tek geçiş hakkı (2.60 TL) için geri dönüşüme kazandırılması gerekenler şöyle:

130 adet 0.33 litrelik pet şişe/ 86 adet 0.5 litrelik pet şişe/ 43 adet 1 litrelik pet şişe/ 28 adet 1.5 litrelik pet şişe/ 37 adet 0.33 litrelik alüminyum kutu veya 28 adet 0.5 litrelik alüminyum kutu.

Dolayısıyla bir defalık akbil kullanımı için en az 28 adet atığın geri dönüşüme kazandırılması gerekiyor.