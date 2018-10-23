İBB'nin sponsorluğundaki sergi BM'de

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) sponsorluğunda Anadolu Ajansı’nın (AA) düzenlediği “Istanbul Photo Awards 2018” yarışmasında ödüle layık görülen fotoğraflar, ABD’nin New York şehrindeki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde açılan sergide ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

İlk olarak Mayıs ayında İBB Başkanı Mevlüt Uysal’ın katıldığı bir törenle Taksim Maksem Cumhuriyet Sanat Galerisi’nde açılan sergi, daha sonra Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı’nda vatandaşların beğenisine sunulmuş, her iki şehirde de vatandaşlardan ve sanatseverlerden yoğun ilgi görmüştü.

“Istanbul Photo Awards 2018” uluslararası haber fotoğrafı yarışmasında ödül alan 80 fotoğrafın yer aldığı serginin BM Genel Merkezi’ndeki açılış törenine Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, AA Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya ve Amerika’daki Türk derneklerinin temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

AA’DAN İBB’YE TEŞEKKÜR

Açılışta konuşan AA Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, “İstanbul Photo Awards”ın 4 yıl gibi kısa bir sürede dünyaca bilinen prestijli bir yarışma haline gelmesinden mutluluk duyduklarını belirterek, “Bu yıl 3. kez sergimize ev sahipliği yaptıkları için BM’ye ve İstanbul Photo Awards'ın bir marka haline dönüşmesindeki katkılarından dolayı sponsorlarımız İstanbul Büyükşehir Belediyesi, THY ile TİKA’ya Genel Müdürümüz ve çalışanlarımız adına teşekkür ederim.”

“Istanbul Photo Awards”ın dünyadaki en tanınmış haber fotoğraf yarışmalarından biri haline geldiğini belirten BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu da yarışmanın cesur ve yetenekli foto muhabirlerini desteklediğini, aynı zamanda bölgenin farklı kültürlerinin merkezindeki eşsiz konumuyla şekillenen bir bakış açısı sunduğunu söyledi. Sinirlioğlu, “Bu fotoğraflarda, fotoğraf sanatının gücünün, güçlü mesajlarının tüm insanlığa iletildiğini gördük.” dedi.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN 37 BİN KARE DEĞERLENDİRİLDİ

“Istanbul Photo Awards 2018” Yılın Fotoğrafı ödülünü, Bosnalı foto muhabir Damir Sagolj’un Reuters için Bangladeş’te çektiği “Çocuk” adlı fotoğraf kazanmıştı. Yarışmada; haber, spor, portre, doğa, çevre ve günlük yaşam dallarında tekil ve seri fotoğraflar değerlendirildi. İlk üçe giren fotoğrafların belirlendiği yarışmaya, 125 ülkeden 37 bin fotoğraf başvurusu oldu. 22 ülkeden 27 fotoğrafçının eserleri beğenilerek ödüllendirildi.

ULUSLARARASI JÜRİ

Yarışmada jüri olarak Paris Match Dijital Yayın Yönetmeni Marion Mertens, Getty Images'in ödüllü spor baş fotoğrafçısı Cameron Spencer, NOOR Ajansı üyesi foto muhabiri Yuri Kozyrev, foto muhabiri ve görsel medya danışmanı Georges De Keerle, AFP Fotoğraf Dağıtım ve İş Geliştirme Direktörü Michel Scotto, AA Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Ahmet Sel ve AA Fotoğraf Editörü Fırat Yurdakul yer aldı.