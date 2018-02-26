İBB'nin teknoloji eğitimleri meyvelerini veriyor

Üsküdar'da bulunan Bilim Merkezi'nde gerçekleştirilen sergide 130 lise öğrencisi nesnelerin interneti eğitimlerinde öğrendiklerini pratiğe döktüler.

İBB'NİN EĞİTİMLERİ ÖĞRENCİLERİ GELİŞTİRİYOR

Milli Teknoloji Hamlesi ile birlikte hayata geçirilen DeneYap Teknoloji Atölyeleri'nde eğitimlerine devam eden ve altışar kişilik takımlar oluşturan öğrenciler belirledikleri alanlarda çeşitli projeler geliştirdi.

Geliştirilen projeler arasında en dikkat çeken ve en yoğun ilgi gören projesi ise Raspbiraderler isimli takımın ürettiği Sınır Güvenliği Projesi oldu.

EN DİKKAT ÇEKEN PROJE: SINIR GÜVENLİĞİ

Takımın sözcüsü Alp Aytemur projeye 1994 yılında sınırdan yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan kaçakçıların, babasının en yakın arkadaşı Üsteğmen Mehmet Sarper Alus'u şehit etmelerinin ilham kaynağı olduğunu belirtti.

Aytemur ve arkadaşlarının özellikle Türkiye'nin güney sınırlarını düşünerek geliştirdiği proje hareket algılama, tarama, tespit ve onay verilmesi durumunda hedefi etkisiz hale getirme esasına dayanıyor.

ÖZGÜN PROJELER SERGİLENDİ

Gençlerin ortaya koydukları çalışmalar arasında tarım ve çiftçilikle uğraşanlar için tarlasına gitmeden çiftçilik yapma imkanı sunan Akıllı Sera Ve Çiftlik; evcil hayvan besleyenler için Akıllı Kulübe; İstanbul'un trafik yoğunluğuyla ilgili Akıllı Trafik, hastane yoğunluğunu ve ilaç ithalatını azaltmak için yapılan Sanal Doktor projeleri başta olmak üzere 22 farklı proje yer aldı.

DERECEYE GİREN TAKIMLARA ÖDÜL VERİLDİ

Trafik kazalarında olası can kayıplarını önlemek ve en aza indirebilmek amacıyla kaza olur olmaz en yakın hastaneye haber gönderecek olan ve kaç kişilik ambulansa ihtiyaç duyulduğunu belirten bir sistem de öğrencilerin projeleri arasında yer aldı.

Serginin sonunda Sınır Güvenliği, Sanal Doktor ve Akıllı Trafik projeleri, vakfın uzman eğitmenleri tarafından ilk üç proje arasında gösterildi. Dereceye giren takımlar çeşitli hediyelerle ödüllendirilip katılım belgesi verildi.

İBB'NİN EĞİTİMLERİ MİLLİ TEKNOLOJİYE KATKI SAĞLIYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) işbirliğinde 2017 yılında eğitime başlayan atölyelerde Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine katkı sağlayacak projeleri üreten gençlerin yetişmesi hedefleniyor.

Teknoloji yıldızlarını geleceğe hazırlayan atölyelerde; üstün yetenekli öğrencilere 3 yıl boyunca arduino, siber güvenlik, nesnelerin interneti, enerji teknolojileri, üretim ve tasarım, mobil uygulama ve programlama, yapay zeka, havacılık ve uzak teknolojileri, robotik kodlama, nanoteknoloji konularında ücretsiz eğitim veriliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Ümraniye, Tuzla, Pendik, Güngören ve Esenyurt'ta şu anda BELNET (İnternet ve bilgi erişim merkezleri) şubesi olarak hizmet veren beş noktada daha yakın zamanda DeneYap Atölyeleri'nin açılması planlanıyor. Bu şubelerin de hizmete açılması ile birlikte şu anda 430 ortaokul ve lise öğrencisine eğitim veren atölyelerde kapasite 1500 öğrenciye ulaşacak.