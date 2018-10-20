taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6435
Euro
6.49805
Altın
1225.91
Borsa
96454.57
Gram Altın
222.489

İBB'nin yerli ve özgün projeleri ödül getirdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından 2 ödüle birden layık görüldü.

Haber Merkezi | 20.10.2018 - 20:22..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen “Sürdürülebilir İş Ödülleri” sahiplerini buldu. 14 ana kategoriden 77 kurum, kuruluş ve firma finale kaldı. Her biri kendi alanında uzman jürinin yaptığı değerlendirme sonucu İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2 ayrı dalda ödüle layık görüldü.

İTHAL YERİNE YERLİ ÜRETİM

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın talimatıyla İSKİ, ihtiyaç duyulan ekipmanların yerli ve milli imkanlarla üretilmesi ve geliştirilmesi için geçtiğimiz yıl Yerli Teknoloji Ofisi kurdu. Bu sayede içme suyu, atık su, dere ıslahı, bakım-onarım çalışmaları başta olmak üzere hizmet verilen tüm alanlarda kullanılan malzemelerin yerli ve milli oranını artırmak için proje geliştiriliyor. Böylece ülke sermayesinin yurt içinde kalması, istihdamın artırılması ve milli teknoloji imkanlarımızın gelişmesine katkı sunan “Yerli Teknoloji Ofisi” projesiyle İSKİ, “İşbirliği” kategorisinde ödüle layık görüldü.

İBB'nin yerli ve özgün projeleri ödül getirdi

TÜRKİYE’DE İLK KEZ HAYATA GEÇECEK

İBB Raylı Sistemler Daire Başkanlığı ise “Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı İnşaat, Elektromekanik ve Araç Alımı işi Projesi”yle “Sürdürülebilir İnovasyon” dalında ödül kazandı. Tarihi dokuyu bozmayacak ve tarihi yapılara zarar vermeyecek şekilde tasarlanan projenin yapımına 2017 yılı başında başlanmıştı. Zeminden sürekli enerji besleme sistemiyle hazırlanan proje Türkiye’de bir ilk olması özelliğiyle inovatif bir çalışma olarak dikkat çekiyor.

İBB'nin yerli ve özgün projeleri ödül getirdi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Suudi Arabistan Kaşıkçı'nın öldüğünü duyurdu

Suudi Arabistan Kaşıkçı'nın öldüğünü duyurdu

389
Başkan Erdoğan'dan Kral Selman'a: Başkonsolosunuz lakayıt

Başkan Erdoğan'dan Kral Selman'a: Başkonsolosunuz lakayıt

84
Cemal Kaşıkçı'nın ölümü kesinleşti

Cemal Kaşıkçı'nın ölümü kesinleşti

31
CNN'e göre Cemal Kaşıkçı boğularak öldürüldü

CNN'e göre Cemal Kaşıkçı boğularak öldürüldü

163
Ara Güler son yolculuğuna uğurlandı

Ara Güler son yolculuğuna uğurlandı

162
Uçan Balık'ın kanatları takıldı

Uçan Balık'ın kanatları takıldı

134
Danıştay'ın Andımız kararı tartışılıyor

Danıştay'ın Andımız kararı tartışılıyor

260
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM