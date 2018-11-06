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İbecik dokumasına süs bebeklerle hayat veriyorlar

İbecikli kadınlar, geçmişi yüz yıllar öncesine dayanan İbecik dokumasını ve geleneksel düğün kıyafetlerini süs bebeklerle yaşatıyor.

AA | 06.11.2018 - 15:44..
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İbecik dokumasına süs bebeklerle hayat veriyorlar

Burdur'un Gölhisar ilçesinde geçmişi yüz yıllar öncesine dayanan İbecik dokuması ve işlemeleri, köylü kadınların ürettiği süs bebeklerde yaşıyor.

Kadınlar, annelerinden, kayınvalidelerinden ve ninelerinden öğrendikleri yöreye özgü İbecik dokuması ve üç etek işlemesini gelecek kuşaklara aktarıyor.

KÜLTÜR HAZİNESİ KÖY

Tarihi Osmanlı dönemine uzanan 550 hanelik kültür hazinesi İbecik köyü, İbecik dokumasından dastar, şal, masa ve sehpa örtüleriyle ünlü.

Son yıllarda dokuma ürünler, kadar bu ürünlerin tanıtımı için yapılan süs bebeğine de ilginin artması sonucu köyün kadınları, süs bebeği yapımına da ağırlık vererek ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

İbecik dokumasına süs bebeklerle hayat veriyorlar

ASIRLIK SÜS BEBEKLER

Birçok parçası İbecik kumaşından ve işlemesinden oluşan asırlık üç etek geleneksel gelinliğinin de giydirildiği süs bebekler, rengarenk bez ve işlemeleriyle dikkati çekiyor.

İbecikli kadınların evlerinin altındaki atölyelerinde, köy odalarında üreterek yaşattıkları geleneksel dokuma ve işlemeler ile bu ürünleri kullanarak yaptıkları süs bebekler, yurt dışından da ilgi görüyor.

İbecik dokumasına süs bebeklerle hayat veriyorlar

SİPARİŞ ÜZERİNE YAPILIYOR

Özel sipariş üzerine yapılan dokuma parçaları ve bu dokuma ürünleri kullanılarak giydirilen süs bebekler, yurt içinde İstanbul, Ankara'ya, yurt dışında ise Belçika, Avusturya, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderiliyor.

İbecik dokumasına süs bebeklerle hayat veriyorlar

SÜS BEBEKLERİ YAPIYORLAR

İbecik Köyü Muhtarı Ramazan Ülgen, açıklamada, neredeyse bütün hanelerde kadınların İbecik dokumasını dokuduğunu ve bu ürünlerden süs bebeği yaptığını söyledi.

Osmanlı'dan beri süre gelen asırlık İbecik dokumasını günümüzde kadınların yaşattığını belirten Ramazan Ülgen, böylelikle gelir elde ettiklerini de aktardı.

İbecik dokumasına süs bebeklerle hayat veriyorlar

BİRÇOK ÜLKEDEN TALEP GELİYOR

Ramazan Ülgen, el emeği, göz nuruyla geleneksel dokuma tezgahlarında dokudukları tülbent, masa, sehpa örtüleri, üç etek adı verilen gelinlik giysileri ve bu dokuma bezleri kullanılarak yapılan İbecik bebeklerinin dünyanın ve Türkiye'nin birçok yerinden talep gördüğünü anlattı.

İbecik dokumasına süs bebeklerle hayat veriyorlar

DÜNYAYA TANITIYORLAR

Fiyatları 250 ile 500 lira arasında değişen dokuma ürünleri ve bebeklere ilginin her geçen gün arttığını dile getiren Ramazan Ülgen, "Köyümüzün hanımları, köy odalarında hazırladıkları dokuma bezlerinin, üç etek gelinliklerinin ve İbecik bebeklerinin tüm dünyada tanınmasını sağlıyor. Bu ürünler, köyümüzün kültürel hazinesini oluşturuyor. Dünyanın her tarafına İbecik dokuması ve bebeği gönderiyoruz. Milletvekillerimiz de talep ediyor. Köyümüzün kadınları kazandıkları parayla çocuklarını okutuyor, geçimlerini sağlıyor" diye konuştu.

İbecik dokumasına süs bebeklerle hayat veriyorlar

İbecik dokumasına süs bebeklerle hayat veriyorlar


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