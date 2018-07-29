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İlber Ortaylı: Mesut onurlu bir protestoyla formasını çıkardı

Tarihçi İlber Ortaylı, Alman Milli Takımı'nı bırakan alan Mesut Özil'in kararını değerlendirdi.

Haber Merkezi | 29.07.2018 - 12:09..
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İlber Ortaylı: Mesut onurlu bir protestoyla formasını çıkardı

Geçtiğimiz günlerde Mesut Özil, kendisine yapılan ırkçılık yüzünden Alman milli takımını bıraktığını duyurmuştu.

Tarihçi İlber Ortaylı bu karar için "onurlu protesto" ifadesini kullandı.

"TAVUKLARI GÜLDÜRECEK TUTUMU SERGİLEDİLER"

Ortaylı, Hürriyet'teki yazısında, "Herhalde bu derecede efendice ve düzgün konuşan bir insanın Alman toplumuna uyum sorunu olduğunu belirten söylemlere tavuklar bile güler. Maalesef Alman politikacılar ve özellikle Özil’in idari yönden en yüksek amiri olan Reinhard Grindel gibileri bu 'tavukları güldürecek' tutumu sergilediler." ifadelerine yer verdi.

İlber Ortaylı yazısında Türklerin yarım asırdır Almanya'da olduğunu hatırlatarak, ülkeye sürgünle gelmediklerini ve edebiyat, roman ve sanat gibi alanlara da büyük katkılar yaptığını belirtti.

İlber Ortaylı: Mesut onurlu bir protestoyla formasını çıkardı

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