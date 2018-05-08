İbrahim Büyükak ile Nurdan Beşen Miami'ye gidiyor

Şimdi tarifini vereceğimiz bu doğal karışım da yağ yakmanızı hızlandırarak incelmenize yardımcı olacak.

İnce ve fit bir vücut için 2 malzemeli karışım

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Makarna sevenlere iyi haber: Kilo yapmıyor

Toronto Üniversitesi'nden araştırmacıların yaptığı çalışmaya göre; makarna kilo vermeye ve dengeli beslenmeye yardımcı oluyor.