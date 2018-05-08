taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.866
USD
4,2809
EURO
5,1001
ALTIN
180,47
PETR
75,4000

İbrahim Büyükak ile Nurdan Beşen Miami'ye gidiyor

3 Adam'ın İbrahim Büyükak'ı yıllardır birlikte olduğu psikolog Nurdan Beşen ile hayatını birleştirdi.

Haber Merkezi | 08.05.2018 - 07:41..
  1. Haberler
  2. Magazin

İbrahim Büyükak, uzun süredir birlikte olduğu Nurdan Beşen’le önceki akşam evlendi.

İbrahim Büyükak ile Nurdan Beşen Miami'ye gidiyor

ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI

Beykoz Kundura Fabrikası’nda gerçekleşen düğün törenine yaklaşık 200 kişi katıldı. Gecede Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı, Oğuzhan Koç, Eser Yenenler ve Yağmur Tanrısevsin gibi birçok ünlü isim, çifti yalnız bırakmadı.

BALAYI MİAMİ'DE

Düğünde İbrahim Büyükak, Osman Bulut imzalı damatlık giyerken, Nurdan Beşen, Raissa Vanessa tasarımı gelinlik tercih etti. Çiftin önümüzdeki hafta balayı için Miami’ye gideceği öğrenildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Edis şarkı söylerken bir anda ağlamaya başladı
Edis, Zorlu PSM’deki konserinde duygu dolu anlar yaşandı
Alişan'a 3 kilo altın takıldı
Alişan, yıllardır arkadaşlarının düğünlerine ve doğumlarına taktığı altınların geri dönüşünü sonunda aldı.
Shakira Türkiye'ye geliyor
Dünyaca ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira, 11 Temmuz'da Türkiye'de olacağını duyurdu.
Metin Hara: Adriana sen favorimsin
Metin Hara ile Adriana Lima aşkı dolu dizgin devam ediyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şenol Güneş: TFF'den bırak tazminatı, maaş bile almadım

Şenol Güneş: TFF'den bırak tazminatı, maaş bile almadım

91
Erdoğan, İsrail'e Ariel Şaron'u hatırlattı

Erdoğan, İsrail'e Ariel Şaron'u hatırlattı

71
TSK'nın yeni silahı Boran 8 saat boyunca vuruyor

TSK'nın yeni silahı Boran 8 saat boyunca vuruyor

38
CHP'nin ikame 15 vekilinin son durumu

CHP'nin ikame 15 vekilinin son durumu

37
Kardeşine kızıp annesinin otomobilini ateşe verdi

Kardeşine kızıp annesinin otomobilini ateşe verdi

25
AB, Türkiye'nin Afrin'den çıkmasını istedi

AB, Türkiye'nin Afrin'den çıkmasını istedi

46
Mete Yarar: Ülkedeki alarm durumu devam ediyor

Mete Yarar: Ülkedeki alarm durumu devam ediyor

12
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM