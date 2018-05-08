İbrahim Büyükak ile Nurdan Beşen Miami'ye gidiyor

İbrahim Büyükak, uzun süredir birlikte olduğu Nurdan Beşen’le önceki akşam evlendi.
ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI
Beykoz Kundura Fabrikası’nda gerçekleşen düğün törenine yaklaşık 200 kişi katıldı. Gecede Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı, Oğuzhan Koç, Eser Yenenler ve Yağmur Tanrısevsin gibi birçok ünlü isim, çifti yalnız bırakmadı.
BALAYI MİAMİ'DE
Düğünde İbrahim Büyükak, Osman Bulut imzalı damatlık giyerken, Nurdan Beşen, Raissa Vanessa tasarımı gelinlik tercih etti. Çiftin önümüzdeki hafta balayı için Miami’ye gideceği öğrenildi.