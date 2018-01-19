İbrahim Çelikkol: Bağımlı değil bağlı aşığım

Kanal D’nin fenomen dizisi “Siyah Beyaz Aşk”la ekrana çok iddialı bir dönüş yapan İbrahim Çelikkol'un hayran sayısı her geçen gün katlanarak artıyor. Yakışıklı oyuncu hakkında merak edilen soruları BeStyle röportajında yanıtladı.

RÖPORTAJDAN ARA BAŞLIKLAR...

Kendini yakışıklı bir adam olarak görüyor musun?

Tamamen ruh halime bağlı oluyor. Bu bir bütün, kendimi iyi hissettiğim zamanlarda yakışıklı buluyorum.

Formunu nasıl koruyorsun?

Basketbol oynuyorum, yaz kış yüzüyorum. Kışın snowboard, yazın kite yapıyorum. Dağ sporlarıyla ilgileniyor, ayrıca yelken yapıyorum. Spor, benim hayatımın bir parçası.

Nasıl bir aşıksın, ilişkinde en önemli şey nedir senin için?

Özgür kalmak ve özgür bırakmak. Bağımlı değil bağlı olmak. Birbirine saygı duymak ve iyi arkadaş olmak.

Birce Akalay ile çok yakıştınız, bu uyumu nasıl yakaladınız?

Beraber çalışmaya başladığımız anda enerjimiz tuttu. İkimiz de iyi niyetle güzel bir iş çıkarmaya çalışıyoruz. İkimiz de “ben”den çok “biz”i ön planda tutmaya çalışıyoruz. Bu da işimize ve bize güzel yansıyor.

Aslında nasıl bir adamsın?

İnsan kendini biliyor da, anlatırken zorlanıyor. Duygusalımdır çok. İç dünyası da, dış dünyası kadar kalabalık bir adamım ben.

Oyunculuğu seviyor musun? Planlarında oyunculuk var mıydı?

Bir arkadaşıma oyunculuk seçmeleri için eşlik ettiğimde, aklımda hiç olmamasına rağmen ben de tesadüfen seçmelere girdim ve başrole seçildim. Aslında ilk geçişim, gayet tesadüfi olmuştu. Ancak oyunculuk, bu kadar tesadüfi ya da kendiliğinden yapılacak bir iş değil. Çok emek vermek, çok çalışmak gerekiyor. Duygu işi ama duygularını bilinçsizce savuramıyorsun. Aldığın eğitim, yaşadığın tecrübeler, izlediklerin, okudukların, verdiğin duygu ile birleşince oluyorsun. Zaman zaman vazgeçtiğin oluyor, kendine çekilmek istediğin... Sonra içinde bir şey sana vazgeçirtmiyor; önüne bir iş geliyor, acayip yükseliyorsun ve “devam” diyorsun. Başka bir işte, en azından benim yakalayabileceğim bir heyecan değil bu. O yüzden çok seviyorum.

Hayatının en kıymetlisi kim?

Ailem, köpeklerim.

Aldığın en ilginç iltifat neydi?

En güzel iltifat “Kendime başka bir kalp seçebilsem, seninkini isterdim” idi.

Kadınların sana olan ilgisi çok büyük. Bu avantaj mı?

Sadece kadınların ilgisi değil de, genel olarak değerlendirdiğimde, dış görünüş çoğunlukla avantaj bence. Ben de, bunun avantajını yaşıyorum. Bunun dezavantaj ya da avantaj olmasında; karakterinin, ailenin, aldığın yönlendirmelerin etkisi büyük diye düşünüyorum. Dış görünüşten kaynaklanan ilgi, tuzağa da düşürür, yukarı da taşır. Sağlam olman lazım yönetebilmen için.