İbrahim Eren TRT'nin geçmişini ve bugününü anlattı

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren "5. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali"nin konuğu oldu.

Eren, TRT'yi yönetmeye başladıktan sonraki anı ve deneyimlerini anlattı.

“Ben Genel Müdür Yardımcısı olmuşum, 37 yaşındayım. Bu arada İsmail Cem 33 yaşında Genel Müdür olmuş ama benim daha genç bir algım var. Zaten biraz da minyon gösteriyorum herhalde. O sene bir de hastaydım, gıda problemim vardı iyice kilo vermiştim 68 kiloydum, bir 10 kilo eksiktim. TRT’ye geldim genel müdür yardımcısı koltuğu dolduramıyorum yani.. Oturdum.. Göz baya korkuyordu yani; kocaman binalar, benim yaşım kadar adamların tecrübeleri var vs. ne yapacağım?

"'EKRAN TRT'Yİ PEŞİNDEN GETİRSİN' DEDİK"

Bu sıkıntıları görüyoruz organizasyonda da nasıl değiştireceğiz. Ya dedik işte proje yapalım. Güzel işler yapalım, ekrana odaklanalım, ekran TRT’yi peşinden getirsin. İşte bu Diriliş’i Belgesel’i World’ü yaptık. Özellikle TRT World baştan sona sıfırdan kurduğum ve gurur duyduğum bir kanaldır. Bunları yapalım bunlar TRT’yi peşinden sürüklesin. Şu anda o noktadayız.

İbrahim Eren'den TRT'deki dönüşümün hikayesi VİDEO



