taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.111
USD
3,9435
EURO
4,6865
ALTIN
163,28
PETR
63,7100

İbrahim Eren TRT'nin geçmişini ve bugününü anlattı

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren TRT'nin hikayesini anlattı.

Haber Merkezi | 24.11.2017 - 17:42
  1. Haberler
  2. Gündem
İbrahim Eren TRT'nin geçmişini ve bugününü anlattı

e

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren "5. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali"nin konuğu oldu.

Eren, TRT'yi yönetmeye başladıktan sonraki anı ve deneyimlerini anlattı.

“Ben Genel Müdür Yardımcısı olmuşum, 37 yaşındayım. Bu arada İsmail Cem 33 yaşında Genel Müdür olmuş ama benim daha genç bir algım var. Zaten biraz da minyon gösteriyorum herhalde. O sene bir de hastaydım, gıda problemim vardı iyice kilo vermiştim 68 kiloydum, bir  10 kilo eksiktim.  TRT’ye geldim genel müdür yardımcısı koltuğu dolduramıyorum yani.. Oturdum.. Göz baya korkuyordu yani; kocaman binalar, benim yaşım kadar adamların tecrübeleri var vs. ne yapacağım?

"'EKRAN TRT'Yİ PEŞİNDEN GETİRSİN' DEDİK"

Bu sıkıntıları görüyoruz organizasyonda da nasıl değiştireceğiz. Ya dedik  işte proje yapalım. Güzel işler yapalım, ekrana odaklanalım, ekran TRT’yi peşinden getirsin.  İşte bu Diriliş’i Belgesel’i  World’ü yaptık. Özellikle TRT World baştan sona sıfırdan kurduğum ve gurur duyduğum bir kanaldır. Bunları yapalım bunlar TRT’yi peşinden sürüklesin. Şu anda o noktadayız.

İbrahim Eren'den TRT'deki dönüşümün hikayesi VİDEO


İlginizi Çekebilir
Van'da NATO protestosu
NATO tatbikatındaki "Atatürk ve Erdoğan düşmanlığı" skandalı, Van'da protesto edildi.
Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı
İkilinin görüşmesinde Soçi zirvesi, Suriye krizi ve bölgesel konular ele alındı.
Altay tankının motoruna 5 firma talip
Savunma Sanayi Müsteşarlığınca, Altay tankı için açılan Güç Grubu Geliştirilmesi Projesi ihalesinde 5 firma teklife çağrı dosyası aldı.
1 haftada 26 terörist etkisiz hale getirildi
TSK'dan yapılan açıklamada bir haftada 26 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Davutoğlu: Benimle gençlerin arasına kimse giremez

Davutoğlu: Benimle gençlerin arasına kimse giremez

134
Meclis'te terör örgütü PYD tartışması

Meclis'te terör örgütü PYD tartışması

122
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası

132
ABD'nin '52. Bölge'si görüntülendi

ABD'nin '52. Bölge'si görüntülendi

79
Yaşar Alptekin muhafazakar imajından vazgeçti

Yaşar Alptekin muhafazakar imajından vazgeçti

202
ABD'de Kara Cuma çılgınlığı

ABD'de Kara Cuma çılgınlığı

119
Başakşehir ve Konyaspor Avrupa'da nasıl tur atlar

Başakşehir ve Konyaspor Avrupa'da nasıl tur atlar

24
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM