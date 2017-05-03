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İbrahim Erkal dosyasında şüphe yok

Evinin otoparkında beyin kanaması geçiren İbrahim Erkal'ın dosyasında şüpheli durum tespit edilemedi

03.05.2017 - 09:23
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İbrahim Erkal dosyasında şüphe yok

İstanbul Maltepe'deki evinin otoparkında 12 Nisan'da beyin kanaması geçiren ve halen yoğun bakımda tutulan şarkıcı İbrahim Erkal'ın (50) dosyasını inceleyen ve kamera kayıtlarını mercek altına alan İstanbul Cinayet Masası şüpheli bir durum tespit edemedi.

GÖRÜNTÜLERDE KİMSE YOK

Erkal'ın otoparka girmeden önce ve olaydan sonra otopark giriş ve çıkışlarında görüntülere yansıyan kimse bulunamadı. Yüksek tansiyon hastası olan Erkal'ın olay öncesi dengesini kaybederek düştükten sonra beyin kanaması geçirdiği değerlendirildi. Yoğun bakımda bulunan Erkal'ın sağlık durumunda herhangi bir gelişme yok.

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