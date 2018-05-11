İbrahim Erkal gözyaşlarıyla anıldı

Ünlü sanatçı İbrahim Erkal için ölümünün 1’inci yılında anma programı düzenledi. Bir kültür merkezinde düzenlenen programa İbrahim Erkal’ın annesi Hatice Erkal, kardeşi Abdullah Erkal ve eşi Filiz Akgün Erkal’ın yanı sıra çok sayıda sanatçı dostları ve hayranları katıldı.

EŞİ GECE BOYU AĞLADI

Gecede sanatçılar İbrahim Erkal’ın unutulmaz eserlerini seslendirirken, zaman zaman duygusal anlar yaşandı. Gecede sahne alan İbrahim Erkal’ın kardeşi Abdullah Erkal ise ağabeyinin ‘Canısı’ şarkısını seslendirdi. Anma programına katılan ünlü sanatçının eşi Filiz Akgün Erkal, kucağında küçük kızı Elif Su ile birlikte eşinin gönüllere taht kurmuş şarkılarını dinlerken gözyaşlarını tutamadı.

"SEVGİSİ AZALMADI"

Gecede gözyaşlarına hakim olamayan İbrahim Erkal’ın eşi Filiz Akgün Erkal, ”Karmaşık duygular içerisindeyim. Her şey ortada zaten, halen seviliyor. Hayranlarından halen binlerce aldığım mesajlar, onların duaları var. Önceden nasılsa halen kimsede sevgisi azalmadı, aksine daha da çoğalarak devam ediyor. Böyle gecelerde anılarak unutulmuyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” diye konuştu.