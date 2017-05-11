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İbrahim Erkal hayatını kaybetti

Önceki gün beyin ölümü gerçekleşen şarkıcı İbrahim Erkal, hayatını kaybetti.

11.05.2017 - 23:51
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İbrahim Erkal hayatını kaybetti

İbrahim Erkal hayatını kaybetti

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticisi Doç. Dr. Necdet Sağlam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beyin ölümü gerçekleşen Erkal'ın saat 22.10'da kalbinin de durduğunu belirterek, vefat ettiğini söyledi.

22:10'DA KALBİ DURDU

Sağlam, "Değerli sanatçımız İbrahim Erkal bugün saat 22.10'da kalbinin de durması sonucu vefat etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır dileriz." dedi.

Önceki gün beyin ölümü gerçekleşen İbrahim Erkal'ın, tıbbi destek ünitesine bağlı olarak kalp ve diğer organlarının hayati fonksiyonları sürdürülüyordu.

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