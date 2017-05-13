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İbrahim Erkal'a veda

12 Nisan'da beyin kanaması sonucunda yaşamını yitiren İbrahim Erkal'ın cenazesine sanat camiasından kimse katılmadı.

13.05.2017 - 15:01
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İbrahim Erkal'a veda

İbrahim Erkal'a veda Nisan günü beyin kanaması ile hastaneye kaldırılan İbrahim Erkal yalnızca 30 gün dayanabildi. Perşembe akşamı gözlerini hayata sonsuz kadar Erkal'ın cenazesi uğurlanırken ünlü dünyasının az olması dikkatlerden kaçmadı. Türkücü Arif Susam bu duruma isyan etti.

İbrahim Erkal'a veda

ARİF SUSAM İSYAN ETTİ

İbrahim Erkal'ın cenazesine katılan şarkıcı Arif Susam, sanat dünyasına vefasızlık gerekçesiyle tepki gösterdi. Susam, "Cenazede sanatçılardan kimse yok. Böyle bir günde hatırlamayacaklarsa ne zaman hatırlayacaklar" dedi.

İbrahim Erkal'a veda

TÜRK BAYRAĞINA SARILI ŞEKİLDE CENAZE GETİRİLDİ

Beyin kanaması geçirdikten sonra günlerdir komada kalan ünlü sanatçı İbrahim Erkal 50 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü sanatçı için Üsküdar'da bulunan Marmara İlahiyat Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Usta sanatçının cenazesi Türk bayrağına sarılı şekilde cami avlusuna getirildi.

İbrahim Erkal'a veda

İbrahim Erkal'a veda

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