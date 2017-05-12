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İbrahim Erkal'ın 40 günlük bebeği vardı

Geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden ünlü şarkıcı İbrahim Erkal'ın üçüncü çocuğu doğalı henüz günler olmuştu..

12.05.2017 - 14:55
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İbrahim Erkal'ın 40 günlük bebeği vardı

İbrahim Erkal’ın eşinin amcası olan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu’na gelenler arasındaydı.

OTOPSİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN CENAZESİ ALINDI

Otopsi işlemlerinin tamamlandığı Erkal'ın cenazesini alan Akgün, gazetecilere yaptığı açıklamada "1 aylık bir süreç vardı. Bu mücadeleyi kaybetti. Allah’tan rahmet diliyoruz. Düştüğü için bu tip vakalar mutlaka Adli Tıp Kurumu’na gelmek zorundadır. Başka bir değerlendirme olmaması gerekir. Gereği yapılmıştır" diye konuştu.

"40 GÜNLÜK BİR BEBEĞİ VAR"

Akgün, Erkal'ın eşinin de zor bir dönem geçirdiğini belirterek, "Çok zor. 2 çocuk vardı. Üçüncü çocuk olduktan on gün sonra İbrahim beyin kanaması geçirdi. 40 günlük bir bebeği var" ifadelerini kullandı.

İbrahim Erkal'ın 40 günlük bebeği vardı

İbrahim Erkal'ın 40 günlük bebeği vardı

İbrahim Erkal'ın 40 günlük bebeği vardı

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