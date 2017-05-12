İbrahim Erkal'ın cenazesi hastaneden alındı

Pakistan'da bombalı saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti. Aralarında bir milletvekilinin de bulunduğu 35 kişi yaralandı.

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Almanya’da anketler iki partiyi başa baş gösteriyor

Almanya'nın en kalabalık ve göçmen nüfusun en yoğun olduğu Kuzey Ren Vestfalya eyaleti 14 Mayıs Pazar günü sandık başına gidiyor.