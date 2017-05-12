İbrahim Erkal'ın cenazesi hastaneden alındı

İbrahim Erkal tedavi gördüğü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün gece saatlerinde hayatını kaybetmişti.
ADLİ TIP KURUMU'NA GÖTÜRÜLDÜ
Ünlü sanatçı Erkal'ın cenazesi bugün sabah saatlerinde yakınları tarafından hastaneden alınarak cenaze aracına kondu. Erkal'ın cenazesi incelenmek üzere Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Sanatçının cenazesinin cumartesi günü öğle namazını müteakip Üsküdar'da bulunan Marmara İlahiyat Camii'den kaldırılarak Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedileceği belirtildi.