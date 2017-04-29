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İbrahim Erkal'ın nabzı ve tansiyonu düzensizleşti

Ünlü sanatçının bilincinin kapalı, nabız ve tansiyonunun düzensiz olduğu tespit edildi.

29.04.2017 - 14:49
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Evinin otoparkında baygın halde bulunmasının ardından beyin kanaması tanısıyla özel bir hastanede tedavi altına alınan İbrahim Erkal, ailesinin talebi üzerine Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne alındı. Ünlü sanatçının bilincinin kapalı, nabız ve tansiyonunun düzensiz olduğu tespit edildi.

İbrahim Erkal'ın nabzı ve tansiyonu düzensizleşti

AİLESİNİN TALEBİ ÜZERİNE BAŞKA HASTANEYE GÖNDERİLDİ

İbrahim Erkal, ailesinin talebi üzerine ileri tetkik ve tedavilerinin yapılabilmesi amacıyla bu sabah saatlerinde bulunduğu özel hastaneden alınarak Ümraniye eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

Nakil sonrasında yapılan ilk değerlendirmede, Erkal'ın bilincinin kapalı, tansiyon ve nabız gibi hayati fonksiyonlarının düzensiz olduğunun tespit edildiği öğrenildi.

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