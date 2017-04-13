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İbrahim Erkal'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Evinin otoparkında beyin kanaması ön tanısıyla hastanaye kaldırılan İbrahim Erkal'ın hayati tehlikesi devam ediyor.

13.04.2017 - 10:32
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İbrahim Erkal'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

İbrahim Erkal'ın tedavisinin gerçekleştirildiği özel hastanaeden yapılan açıklamada, sanatçının dün yapılan ameliyatında kanama alanının temizlendiği belirtildi.

YENİ BİR KANAMA YOK

Bu sabah yapılan son tetkiklere göre yeni bir kanamanın olmadığı belirtilerek, tıbbi tedaviye rağmen Erkal'ın beyin ödeminin arttığı ve hayati tehlikenin devam ettiği bilgisi verildi:

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

"Bu sabah yapılan son tetkiklere göre yeni bir kanamanın olmadığı ancak tıbbi tedaviye rağmen beyin ödeminin artmış olduğu gözlenmiştir. Hastamızın hayati tehlikesi devam etmektedir"

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