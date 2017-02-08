İbrahim Kalın 15 Temmuz Derneği’ne üye oldu

4 Şubat cumartesi günü 15 Temmuz Derneği’nin Üsküdar’daki merkezinde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mahmut Kocameşe ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Eşi Emine Erdoğan’ın Özel Kalem Müdürü Sema Silkin’in katılımıyla bir istişare toplantısı gerçekleştirildi.

KALIN 15 TEMMUZ MÜZESİ'NİN ÖNEMİNE DEĞİNDİ

Ocak ayında yapılan 15 Temmuz Müzesi Çalıştayı’nda belirlenen yol haritası ve bu kapsamda yapılan hazırlıklar hakkında konukların bilgilendirildiği toplantıda Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da değerlendirmelerde bulundu.

Kalın, 15 Temmuz Müzesinin dünyada ilk 5 arasına girebilmesi için gerekli çalışmaların devam etmesinin önemine vurgu yaptı.

İBRAHİM KALIN DA ÜYE OLDU

Toplantının sonunda Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı 15 Temmuz Derneği’ne üye oldular. Dernek başkanı Tarık Şebik, günün anısına kendilerine 15 Temmuz Derneği öncülüğünde Darphane tarafından basılan 15 Temmuz hatıra paralarından takdim etti.

ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

15 Temmuz Müzesi, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, 15 Temmuz Derneği koordinasyonunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle İstanbul’da kurulacak.

14 Ocak 2017’de Kültür Bakanı Nabi Avcı, İBB Başkanı Kadir Topbaş ve 15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalıştaya şehit yakınları, gaziler ve müzecilik konusunda Türkiye’nin önde gelen isimleri katılmış ve müzeyle ilgili çalışmalar resmen başlatılmıştır.

15 TEMMUZ DERNEĞİ

15 Temmuz 2016, FETÖ üyesi asker ve siviller tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin tarihi olmakla birlikte, vatan müdafaasının son büyük örneğinin ve demokrasiye sahip çıkmak için gösterilen destansı kahramanlığın da tarihidir.

15 Temmuz Derneği, en karanlık geceyi en aydınlık şafağa ulaştıran aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin anısını yaşatmak adına 15 Temmuz 2016 tarihini takip eden günlerde kuruldu.

Abdurrahman Tarık Şebik’in Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildiği ilk dernek toplantısında, Zeynep Bayramoğlu, Orhan Çağrı Bekar, Nurettin Korkut, Hasan Kaçan, Ömer Seyfi Aktütün, Sedat Ayyıldız, Dündar Ziya Gültekin, Banu El, Zafer Demez ve Hasan Ekmen yönetim kurulu üyeleri olarak görevlendirildi. İstanbul Saraçhane’de şehit düşen Prof. Dr. İlhan Varank’ın kardeşi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Mustafa Varank 15 Temmuz Derneği’nin kurucuları arasındadır. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde şehadet mertebesine erişen Erol Olçok’un kardeşi ve Abdullah Tayyip Olçok’un amcası Cevat Olçok da yine 15 Temmuz Derneği’nin kurucularındandır. Derneğin merkezi İstanbul’un Üsküdar ilçesindedir.