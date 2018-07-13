İbrahim Kalın: 18 Temmuz'da OHAL sona erecek

18 Temmuz gecesi OHAL'in süresinin dolacağını işaret eden Kalın, "Terörle mücadelede bir zaafa, ya da duraklamaya yol açabilir şeklinde kimsenin bir endişesi olmasın" dedi.

"TÜM TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELEMİZ SÜRECEK"

Kalın, "Olağanüstü hal uygulamasının kaldırılmasından sonra yeni düşünülen sistem nasıl gerçekleşecek? Bölgesel OHAL ya da terör olaylarının yaşandığı alanlarda uygulanılacak 'kısmi OHAL' şeklinde mi olacak?" sorusunu da yanıtladı.

18 Temmuz gecesi mevcut OHAL'in süresinin sona ereceğine işaret eden Kalın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hatırlarsanız, bunun uzatılmaması yönünde Sayın Cumhurbaşkanımızın da bir iradesi ve beyanı olmuştu. 'Bu, terörle mücadele, FETÖ, PKK, DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle ilgili mücadelede bir zaafa, şüpheye ya da bir duraklamaya, yavaşlamaya yol açabilir.' şeklinde kimsenin bir düşüncesi ya da endişesi olmasın. Çünkü bu mücadele çok kararlı şekilde devam edecek. OHAL kalktıktan sonra da mevcut kanunlar içerisinde, terörle mücadele yasaları çerçevesinde bu mücadele devam edecek. Çok olağanüstü durumlarda, çok olağanüstü bir tehditle karşılaşmamız durumunda OHAL mekanizması tekrar hayata geçirilebilir ama şu an itibarıyla 18 Temmuz'da OHAL'in sona erdirilmesi, mevcut yasalar ve kanunlar çerçevesinde terörle mücadelenin devam ettirilmesi öngörülüyor."