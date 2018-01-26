İbrahim Kalın: AB verdiği sözleri tutmadı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya gerçekleştirdiği günübirlik ziyaretin sonunda basın mensuplarıyla sohbet toplantısında bir araya geldi.

"PROVOKASYON KABUL EDİLEMEZ"

Kalın, Bosna Hersek'teki mevcut durumun hassas olduğunu belirterek, "Sırp Cumhuriyeti'nden Bosna Hersek'in kalanına, özellikle de Boşnaklara yönelik herhangi bir provokasyon kabul edilemez." dedi.

Türkiye'nin Balkanlar ve Bosna Hersek politikasıyla ilgili değerlendirmelerde de bulunan Kalın, Türkiye'nin bu bölgede barış ve güvenliğin tam manasıyla sağlandığını görmek istediğini aktardı.

Kalın, Türkiye'nin Bosna Hersek ile "özel bir ilişkisi" olduğunu anlatarak, Bosna Hersek'i güvenli ve istikrarlı bir ülke olarak görmeyi dilediklerini, Boşnak, Hırvat ve Sırp halkları arasında etnik gerginlikler yaşanmasını istemediklerini kaydetti.

"AB SIĞINMACILAR İÇİN VERDİĞİ SÖZÜ TUTMADI"

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki sığınmacılar anlaşmasını hatırlatan Kalın, bu kapsamda Türkiye'nin, Schengen bölgesine dahil edilmesi, sığınmacılar için 3 milyar avroluk yardım ve yeni fasıllar açılmasının öngörüldüğünü belirtti.

Kalın, mali yardımın sadece 850 milyon avroluk bölümünün aktarıldığını ve katılım müzakerelerinde yeni bir faslın da açılmadığını kaydederek, AB'nin verdiği sözleri tutmadığını dile getirdi.

AB üyeliğinin Türkiye için stratejik bir hedef olduğuna dikkati çeken Kalın, 2018'in AB ile ilişkiler bakımından daha iyi bir yıl olmasını diledi.