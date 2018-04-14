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İbrahim Kalın: Suriye rejiminin cevapsız bırakılması düşünülemezdi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye'nin vurulmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Amaç, Suriye’deki savaşı sonlandırmak olmalıdır" dedi.

DHA | 14.04.2018 - 10:08..
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İbrahim Kalın: Suriye rejiminin cevapsız bırakılması düşünülemezdi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD, İngiltere ve Fransa'nın dün gece Suriye'ye gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kalın'ın açıklamaları şöyle:

"CEVAPSIZ BIRAKILMASI DÜŞÜNÜLEMEZDİ"

"Kimyasal silahların kullanılması uluslararası hukukun ihlâli ve bir insanlık suçudur. 7 Nisan günü Duma’da kimyasal saldırı gerçekleştirdiği anlaşılan Suriye rejiminin cevapsız bırakılması düşünülemezdi. Bu menfur saldırının sorumluları hesap vermelidir. Uluslararası toplumu, gelecekte yaşanabilecek kimyasal saldırıların engellenmesi konusunda birlik olmaya çağırıyoruz.

"AMAÇ SURİYE'DEKİ SAVAŞI SONLANDIRMAK OLMALIDIR"

Öte yandan Sayın Cumhurbaşkanımızın ısrarla ifade ettikleri gibi kimyasal silahların oluşturduğu tehdit, Suriye’de yüz binlerce insanın konvansiyonel silahlarla öldürüldüğü gerçeğini değiştirmemektedir. Dolayısıyla yalnızca kimyasal silahların imhasına yönelik çabalar, bölgedeki istikrarsızlığı sonlandırmakta yetersiz kalacaktır. Amaç, Suriye’deki savaşı sonlandırmak olmalıdır.  Konvansiyonel ve kimyasal silahlarla yapılan tüm katliamların engellenmesi, Suriye’de siyasi çözümün bir an önce sağlanmasına bağlıdır. Bu çerçevede ulusararası toplumu, kimyasal ve konvansiyonel tüm silahlarla gerçekleşen ölümleri sona erdirecek kapsamlı bir siyasi stratejiyi hayata geçirmeye davet ediyoruz."

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