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İbrahim Kalın: DEAŞ bittiyse ABD PYD'den desteğini çeksin

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "PYD'ye verikleri her silah Türkiye'ye yöneltilmiş bir tehdit demektir" şeklinde konuştu.

Haber Merkezi | 30.11.2017 - 00:00..
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İstanbul'da düzenlenen 8. Boğaziçi Zirvesi'ne katılan Kalın, "Amerikalıların önünde bundan sonrasıyla ilgili bir başka problem var. O da nedir? Madem DEAŞ ortadan kaldırıldı, bugüne kadar bize YPG'ye, PYD'ye verdikleri desteğin gerekçesi olarak DEAŞ ile mücadeleyi gösteriyorlardı. Şimdi bu tehdit ortadan kalktığına göre artık PYD, YPG ile ilişkilerini sonlandırmanın zamanı gelmiş demektir" dedi.

İbrahim Kalın: DEAŞ bittiyse ABD PYD'den desteğini çeksin

"PYD'YE VERİLEN HER SİLAH TÜRKİYE'YE YÖNELTİLMİŞ TEHDİTTİR"

ABD'nin PYD'ye verdiği desteği geri çekmesi gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Çünkü PYD ve YPG'ye verilen her silah, her mermi PKK üzerinden Türkiye'ye yöneltilmiş bir tehdit demektir. Hangi gerekçeyle olursa olsun PYD ve YPG'ye verilen her destek PKK'nın ömrünü uzatmak anlamına gelir. Bizim bunu kabul etmemiz, hangi izahla olursa olsun, hiçbir şekilde mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

İbrahim Kalın: DEAŞ bittiyse ABD PYD'den desteğini çeksin

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İbrahim Kalın: DEAŞ bittiyse ABD PYD'den desteğini çeksin

İbrahim Kalın: DEAŞ bittiyse ABD PYD'den desteğini çeksin

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